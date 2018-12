Regalos para Reyes: Los 'chollos' de AliExpress que no puedes perderte

Si todavía no has adquirido los presentes que vas a entregar a tus seres queridos el próximo 6 de enero, toma nota de estas alternativas que te ofrece el famoso gigante comercial asiático FRAN JUSTICIA Jueves, 27 diciembre 2018, 13:17

Queda poco para finalizar el año y, por ende, también la Navidad, pero tranquilo, no hay que ponerse triste, puesto que todavía queda uno de los momentos más importantes de las fiestas. Sí, recibir los regalos de Reyes. Si eres igual a la mayoría de españoles, entre los cuales me incluyo, probablemente y aún estando ya a 27 de diciembre, seguro que no tienes aún comprados todos los regalos que vas a entregar a tus seres queridos. ¿Me equivoco?

Si no tienes tiempo de darte una vuelta por tus tiendas favoritas o de pasar una tarde en busca del regalo perfecto, afortunadamente Internet nos ha facilitado, y mucho, las cosas, por lo que hoy en día puedes comprar en solo minutos por InterneT. ¡Ya no tienes excusa! Y menos la vas a tener incluso después de que te hable de los 'chollos' que puedes aprovechar en AliExpress con los que ahorrarás en tu presupuesto establecido para los regalos de Reyes... Estas ofertas que voy a detallarte a continuación, puedes disfrutarlas con el cupón AliExpress de Descuentos Ideal y te permitirán adquirir gran cantidad de artículos a precio de ganga. ¡Ahorrar nunca fue tan fácil!

1. Accesorios y cosméticos para manicura con hasta un 65% de descuento

Los más coquetos y coquetas están de suerte, ya que sólo hoy en AliExpress pueden conseguir gran cantidad de instrumentos y productos de cosmética para realizar la manicura y la pedicura con hasta un 65% de descuento. Tijeras, limas, esmaltes, lámparas de secado... ¡El catálogo es muy amplio!

2. Iluminación a mitad de precio

Son muchas las personas que de cara al invierno deciden redecorar su hogar, por lo que nunca está de más regalar este tipo de artículos. ¿Qué te parece una lámpara minimalista? ¡Ahora en AliExpress tienes hasta un 50% de descuento en gran cantidad de modelos!

3. Joyería y relojes con un 20% de descuento

Regalar una joya puede parecer a priori algo demasiado serio y poco económico para muchos bolsillos, pero con el 'chollo' de AliExpress podrás ahorrar hasta un 20% en gran cantidad de piezas. Una pulsera con su nombre, un anillo, un collar., pendientes... ¡Seguro que le encanta!

4. Moda al 30%

Las rebajas de invierno están a la vuelta de la esquina, pero puedes adelantarte a las mismas con esta promoción que te trae AliExpress, gracias a la cual podrás conseguir algunas de las últimas tendencias con descuentos de hasta el 30%. ¡Casi nada!