Los regalos con los que tu perro no pasará frío este invierno

Si vas a entregar a tu can un presente con motivo de la Navidad o no sabes qué regalarle a ese amigo amante de los caninos, toma nota de estas alternativas FRAN JUSTICIA Viernes, 28 diciembre 2018, 13:59

La Navidad es una época para regalar y recibir regalos. Y con esta afirmación no solo me refiero a los humanos, sino también a esos animalitos que nos hacen más fácil nuestro día a día, ya sea un perro, un gato o una iguana. ¿Ya has pensado qué vas a regalarle a tu mascota?

Evidentemente no tiene que ser un regalo excesivamente caro. Es más, puede llegar a ser incluso una inversión a largo plazo, especialmente si el presente por el que optas es ropa o comida. Independientemente de lo que elijas, te recomiendo hacer uso del cupón Tiendanimal de Descuentos Ideal, ya que con él podrás ahorrar, y mucho, a la hora de adquirir este tipo de productos.

En mi caso, estoy buscando algo para mi perro, concretamente algún producto que le sirva para este invierno, y así es como he dado con los artículos que te voy a recomendar a continuación, ya sea para tu can o para el amigo perruno de esa persona especial de tu vida que ama a los animales. ¡Te aseguro que le encantará!

1. Ropa

Es muy normal ver en esta época múltiples perros que van ataviados con abrigos, chaquetas, jerséis e incluso botas, y lo cierto es que son prendas muy beneficiosas a la hora de protegerlos del frío, así que no dudes en comprar varios de estos modelos para tu can, sobre todo si tienes un perro pequeño o con poco pelaje, ya que son los que más sufren el cambio de temperatura. Te recomendamos que escojas chaquetas, mantas y suéteres a base de tejidos como la lana o el algodón, ya que serán muy calientes para tu pequeño peludo.

2. Una cama

Si duerme en casa asegúrate de que el material de la cama es caliente, acolchado y está bien colocado y pon su colchón siempre sobre alguna plataforma, nunca sobre el suelo, ya que podría sentir frío. Hay infinidad de modelos de camas para canes, busca la más adecuada para tu peludo y proporciónale un descanso único.

3. Manta térmica

¿Hay algo mejor en invierno que quedarse en casa debajo de la manta? Evidentemente no, pero no sólo para ti, te aseguro que tampoco hay algo mejor para tu perro, por lo que no dudes en hacerte con una manta térmica para perros para esos días en los que ni siquiera su manta normal le quita el frío. Las mismas ayudan a mantener el calor corporal, por lo que tu can estará siempre caliente. Además, algunas son ideales puesto que mejoran los problemas articulares que pueden padecer estos amigos peludos.