3 regalos perfectos para los amantes de los gatos

Si alguno de tus seres queridos tiene un gato en casa, deja de buscar el presente perfecto para él, porque ya lo has encontrado FRAN JUSTICIA Viernes, 14 diciembre 2018, 08:34

La Navidad está muy cerca, de hecho si lo pensamos, quedan sólo diez días para que te reúnas con amigos y familiares a celebrar la Nochebuena, lo que significa que quedan sólo once días para que entregues a tus seres queridos los regalos de Papa Noel. ¿Ya lo has comprado todo? No cabe duda de que buscar el regalo perfecto es un poco misión imposible, pero eso es porque no tienes en cuenta los gustos de esas personas que hacen especial tu día a día, ya que si te informas de sus gustos y aficiones, la tarea es mucho más sencilla.

Por ejemplo, si tiene un gato en casa, quizá es una buena idea hacerle un regalo que pueda disfrutar junto a su minino, ¿no crees? Quizá habías pensado en ello y por eso has llegado hasta aquí, y si es así, enhorabuena, a continuación voy a hablarte de varios regalos con los que triunfarás esta Navidad, tanto con el dueño del gato como con el animal. ¡Nunca un triunfo doble fue tan fácil!

Los presentes de los que te voy a hablar los puedes encontrar fácilmente en Tiendanimal, donde además podrás beneficiarte de un suculento descuento gracias al cupón Tiendanimal de Descuentos Ideal. ¿Qué te parece? Eso sí, date prisa, ya que estas ofertas están limitadas a disponibilidad de existencias en almacén, por lo que si se agotan, no podrás obtener dichos productos con descuento.

Por si fuera poco, si es tu primer pedido en Tiendanimal, recibirás un 10% de descuento adicional en tu pedido. ¿Necesitas algo más? No lo dudes más y opta por Tiendanimal para conseguir los mejores regalos para esas personas especiales de tu vida que aman a los animales. Si los gatos son su pasión, estos son los presentes por los que puedes optar. ¡Toma nota!

1. Transportín TK-Pet Neila

Se trata de un transportín multifuncional, ya que no sólo podrá trasladar a su gato, sino también a perros pequeños. El mismo tiene un novedoso diseño ergonómico diferente a los típicos transportines rectangulares, lo que le hace especialmente adecuado para viajes en coche. Esto además también porque cuenta con enganches para cinturón de seguridad, lo que garantizará que quede perfectamente sujeto al asiento. ¡Cómpralo por 9,99 euros!

2. Rascador Spa TK-Pet

Este elegante y decorativo rascador hará las delicias de su gato al mismo tiempo que decorará cualquier estancia. Se trata de un instrumento perfecto para rascar y jugar, el cual cuenta con una plataforma y un poste de rascado con dos engrosamientos a modo de esfera a lo largo de su recorrido. Además, está fabricado con hilo de sisal en dos combinaciones de colores: beige y marrón, y se remata con una bola de juegos que cuelga acabada en plumas para hacer que el gato se sienta atraído por ella y no pare de intentar atraparla.

3. Fuente TK-Pet DeliBistro

Es un maravilloso accesorio que ayudará a que su mascota tenga una buena alimentación y se mantenga saludable. Se trata de una unidad con triple función: fuente para beber, comedero y dosificador de alimentos. Está fabricada en plástico ABS no tóxico y es ideal para alimentar a perros de razas pequeñas y a gatos.