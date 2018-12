3 regalos originales que puedes hacer esta Navidad

Rompe con la tradición de la típica corbata o el perfume de turno con estas cajas de experiencia de 'La Vida es Bella' FRAN JUSTICIA Lunes, 3 diciembre 2018, 09:44

La Navidad está a la vuelta de la esquina, y es que en tan sólo tres semanas estaremos de nuevo celebrando con amigos y seres queridos la Nochebuena. Quizá por ello ya te has puesto a darle vueltas a lo que le vas a regalar a esas personas tan especiales de tu vida, más aún si tenemos en cuenta que es precisamente en estas semanas previas a las fiestas cuando puedes encontrar un sinfín de artículos con descuento.

Si bien los productos tecnológicos como ordenadores y móviles son los regalos más aclamados de cara a Papa Noel o Reyes, esta vez no voy a recomendarte ninguno de estos artículos ni tampoco voy a caer en tópicos como la típica corbata o el perfume de turno. Si estás dudando qué regalarle a tus seres queridos y has llegado hasta aquí en busca de ideas, voy a darte algunas originales con las cuales te aseguro que les sorprenderás, sobre todo, porque no se trata de un regalo típico.

Dicho esto, este año te propongo que no regales algo físico, sino más bien una experiencia de las miles que puedes encontrar en 'La Vida es Bella'. Esta plataforma cuenta con un sinfín de planes de aventura, relax o gourmet, con los que estoy seguro que tus familiares o amigos lo pasarán en grande. Además, con código promocional La Vida es Bella de Descuentos Ideal puedes beneficiarte de un gran 'chollo' al contratar estos packs. ¿Qué más necesitas?

Sí, ideas, lo sé, así que sigue leyendo, ya que a continuación te hablo de algunas de las experiencias que me parecen más interesantes.

1. Avistamiento de ballenas y delfines

El mar guarda emociones fuertes y esta excursión es una oportunidad única. La emoción de ver saltar a un delfín y admirar su belleza, es una actividad que nunca defrauda y en la que Turmares Tarifa son especialistas. ¡Contrátala ya!

2. Espeleobarranquismo y rappel

El Valle de Arbás, ubicado en el corazón de la Cordillera Cantábrica se alza majestuoso con paredes verticales, praderas recorridas por infinidad de caminos y la presencia del pantano de Casares. Con esta caja, conocerán todos los recovecos de esta hermosa zona practicando un poco de espeleobarranquismo. Naturaleza y aventura, ¡todo en uno!

3. Vuelo en autogiro

Desde hace siglos, volar ha sido una experiencia que ha cautivado tanto a niños como a adultos. El autogiro es sentir la elegancia de flotar en el aire y dejarse transportar por suaves brisas. Elevarse por encima de aldeas, pueblos y bosques con un sinfín de increíbles vistas y encantadores matices a tus pies. Esta maravillosa y divertida experiencia es la que te ofrece esta caja de 'La Vida es Bella'.