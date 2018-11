3 regalos de Navidad Adidas para mujer por menos de 50 euros

La conocida firma dispone de una selección de artículos con precios asequibles para casi todos los bolsillos FRAN JUSTICIA Miércoles, 28 noviembre 2018, 10:09

Si no eres un auténtico Grinch, a estas alturas del mes de noviembre ya estarás contando los días que faltan para que llegue la Navidad, y es que si no me fallan los cálculos, dentro de un mes ya habremos recibido los regalos de Papa Noel y estaremos a unos cuantos días de darle la bienvenida al 2019. Cómo pasa el tiempo, ¿verdad?

Quizá por ello ya te has puesto manos a la obra para conseguir los regalos perfectos para tus seres queridos y así es cómo has llegado hasta aquí. ¿Me equivoco? También puede darse el caso de que estés leyéndonos porque se te haya pasado el 'Black Friday' y el 'Cyber Monday' y estás buscando desesperadamente la forma de ahorrar en esos presentes de marca que han pedido esas personas que hacen especial tu vida. Tanto si es por una razón como por otra, eres bienvenido/a, así que sigue leyendo para enterarte de cómo conseguir regalos de Adidas para chica por menos de 50 euros.

Encontrar regalos de primeras marcas a precio de ganga es algo muy difícil, pero este año parece que Adidas no quiere complicarnos más la vida y por ello dispone de un buscador de regalos en el que puedes seleccionar cuánto quieres gastarte este año. De esta forma hemos descubierto algunos auténticos 'chollos' que deberías aprovechar si tu madre, prima, hermana, novia, abuela, tia, cuñada o amiga han pedido algo de Adidas para Navidad.

Los artículos de los que te voy a hablar ya tienen el descuento aplicado, pero con el código promocional Adidas de Descuentos Ideal quizá puedes beneficiarte de un descuento adicional en la compra de los mismos. No dudes en consultar las bases legales de la promoción en la página web de Adidas. Dicho esto, estos son los 3 regalos perfectos de Adidas por menos de 50 euros.

1 Camiseta Leoflage crop

Esta camiseta luce un corte por encima de la cintura y un estampado de leopardo y de camuflaje. Se ha confeccionado en un algodón suave que favorece la libertad de movimiento. Incluye el logotipo del trébol bordado en la parte frontal. Cuesta 34,95 euros.

2 Zapatilla little racer

Esta zapatilla presenta una parte superior de tela texturizada que le confiere un aire clásico. Incluye una mediasuela y una suela de EVA que aportan un gran confort. Son perfectas tanto para salir a correr como para disfrutar de un agradable paseo con sus amigos. ¿Su precio? 44,95 euros.

3 Mochila mini Adidas Originals

Diseñada en colaboración con la firma de moda brasileña The FARM Company. Esta pequeña mochila dejará a todos con la boca abierta. Su diseño en piel sintética apuesta por una fusión sofisticada de estampados geométricos y motivos vegetales. Llévatela por 44,95 euros.