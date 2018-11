3 regalos de FNAC para los amantes de los videojuegos por menos de 50 euros

La conocida cadena de establecimientos ya cuenta con descuentos para que adquirir los presentes de tus seres queridos no te deje en números rojos FRAN JUSTICIA Jueves, 29 noviembre 2018, 11:53

Noviembre está a punto de finalizar, lo que significa que la Navidad está a la vuelta de la esquina. Concretamente, quedan tres semanas para que volvamos a celebrar estas fiestas tan señaladas. Con motivo de las mismas son muchas las personas que entregan regalos a sus seres queridos en señal de agradecimiento y cariño, ¿ya has comprado los presentes para esas personas especiales de tu vida?

Si bien son muchos los que adelantan estas compras, aprovechando así los descuentos y rebajas de 'Black Friday' y 'Cyber Monday', otros prefieren esperar a las semanas previas a Navidad, conscientes de que algunas marcas también ofrecen descuentos, y esta vez, en mayor cantidad de productos. Tal es el caso de FNAC, que ya cuenta con un amplio catálogo de artículos con descuento para estas Navidades.

Si quieres aprovechar los descuentos de FNAC, no dudes en hacer uso del código descuento FNAC que encontrarás en Descuentos Ideal. Puedes ahorrar entre un 10 y un 50% en tus compras. Además, FNAC ha puesto a disposición de los consumidores una guía de regalos con un filtro en el que puedes establecer qué dinero quieres gastarte, así te resultará mucho más sencillo encontrar los presentes de tus seres queridos sin que ello implique gastar de más. ¿No te parece genial?

Entre los artículos rebajados se encuentran varios videojuegos y consolas, por lo que si este tipo de productos figura en la 'wish list' de algún familiar o amigo, no dudes en echarle un ojo al catálogo de FNAC. De momento, a continuación te dejo algunos de los mejores 'chollos' que he visto por menos de 50 euros. ¡Toma nota!

1. Donkey Kong Country: Tropical Freeze para Nintendo Switch

Los vikingos se han presentado sin invitación en la Isla de Donkey Kong y la han congelado de punta a punta. ¡Ahora les toca a los Kongs romper el hielo! Únete a Donkey Kong, Diddy Kong, Dixie Kong, Cranky Kong y Funky Kong en una aventura en la que tendrán que nadar, volar de liana en liana, saltar y surfear por unas islas llenas de peligros, objetos ocultos, ¡y enemigos que dejan huella! Usa los movimientos únicos de cada personaje para explorar cada rincón de las islas y encontrar objetos especiales, ¡y salidas ocultas! Es tuyo por 47,49 euros.

2. Shadow of the colossus para PS4

Es uno de los videojuegos más aclamados y aplaudidos de todos los tiempos, y ahora renace para una nueva generación en PlayStation 4. Con gráficos mejorados, mejor rendimiento y controles opcionales actualizados, la icónica aventura para PS2 se ha renovado de forma espectacular y ahora es más impresionante que nunca. ¡Llévatela a casa por 35,14 euros!

3. Horizon Zero Dawn para PS4

Se trata de un juego a medio camino entre la acción y el rol, enmarcado en un mundo abierto que recuerda a algunos de los mejores títulos de este género de los últimos años. Esta vez podrás llevarte a casa la aventura al completo, ya que el pack de FNAC, que cuesta 47,49 euros, incluye también la única expansión confirmada hasta la fecha, 'The Frozen Wilds'.

Permanece atento a la página de FNAC, ya que día a día van a ir renovando las ofertas de la tienda online. Esta Navidad, no seas tonto/a, ¡no gastes de más!