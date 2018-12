3 regalos que encantarán a tu perro

Si estás buscando un regalo inolvidable para tu pequeño amigo peludo, toma nota de estas alternativas Lunes, 24 diciembre 2018, 09:22

Estamos a 24 de diciembre, lo que significa que mañana es Navidad y, por ende, ese momento en el que tenemos que entregar los regalos a nuestros seres queridos. Y cuando me refiero a seres queridos no hablo únicamente de tu padre, tu madre, tu hermano o tu mejor amigo, sino también ese aliado de tu día a día, que tiene cuatro patas y ladra cuando se enfada. Exacto, tu perro. ¿Ya le has comprado el regalo a él?

Aunque no lo creas, los animales, y especialmente los perros, también sienten las fiestas. Nunca evidentemente como lo hacemos nosotros, pero sí notan que sus dueños suelen estar más felices y que hay ambiente de fiesta en su hogar. Por ello, no dudes en hacerle un regalo este año con motivo de la Navidad. ¡Te aseguro que le encantará!

Si no tienes muchas ideas, a continuación voy a hablarte de algunas alternativas que pueden parecerte interesantes. Además, para que ahorres al adquirir el regalo de tu can, voy a dejarte el cupón Zooplus de Descuentos Ideal, con el que podrás beneficiarte de un jugoso descuento en tu compra. ¿Qué te parece? ¡Toma nota y Feliz Navidad!

1. Correa

El uso de correa para salir a la calle es fundamental, ya que hay muchos canes que salen a pasear con tal emoción que corren más de la cuenta y al final pueden perderse o sufrir un accidente, por eso aunque nos guste verlos correr y saltar en libertad si la zona no es un parque especial para perros, nunca lo dejes suelto, nunca. Eso sí, intenta al menos que la correa que escojas sea lo suficientemente larga como para que el perro pueda moverse al menos con cierta libertad sin dañar su cuello al forzarla. Es muy importante que el asa se ajuste a tu mano y que la puedas coger con facilidad, ya que en función del tamaño de tu perro y su agilidad te costará más o menos conducir su paseo.

2. Comida y chuches

Si hay humanos a los que se les conquista por el estómago, no faltan perros a los que también se les llega más con comida. La comida es fundamental para conseguir reforzar la respuesta de tu perrito. Lo ideal es que compres diferentes chuches y que la comida de la que dispones la cortes en trocitos pequeños para que se la puedas ir dando poco a poco. Si el perro asimila que ha hecho algo bien y que eso va acompañado de un premio, obedecerá todas tus órdenes y empezará a ser un perro bien educado.

3. Ropa

Es muy normal ver en esta época múltiples perros que van ataviados con abrigos, chaquetas, jerséis e incluso botas, y lo cierto es que son prendas muy beneficiosas a la hora de protegerlos del frío, así que no dudes en comprar varios de estos modelos para tu can, sobre todo si tienes un perro pequeño o con poco pelaje, ya que son los que más sufren el cambio de temperatura. Te recomendamos que escojas chaquetas, mantas y suéteres a base de tejidos como la lana o el algodón, ya que serán muy calientes para tu pequeño peludo. La lluvia también es un problema a veces, así que en este caso decántate por las prendas que incluyen impermeable, se trata de cuidar a tu perro en todos los supuestos.