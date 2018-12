3 regalos creativos con fotos

A veces también podemos demostrar cuánto queremos a esa otra persona a través de las imágenes y los recuerdos FRAN JUSTICIA Miércoles, 19 diciembre 2018, 12:19

Estamos a nada de celebrar la Navidad. Una época que suele ser muy nostálgica, y es que nos reunimos con los que todavía están y recordamos a los que se fueron año tras año de nuestra vida. No obstante, esto no quiere decir que tengamos que estar tristes, ya que recordando a esas personas nunca desaparecerán de nuestra vida, siempre estarán ahí con su recuerdo.

A estas alturas estoy seguro de que ya habrás pensado cuáles van a ser los regalos de tus seres queridos para estas fechas tan señaladas. ¿En serio? ¿Todavía no has comprado nada? Bueno, no te culpo, somos muchos los que lo dejamos todo para última hora por falta de creatividad al elegir regalos. Sin embargo, te voy a dar un consejo para no complicarte la vida mucho: regala momentos y recuerdos.

Con regalar momentos y recuerdos no me refiero a que pases más tiempo con tus seres queridos, que también, sino a que optes por un material en el que apenas pensamos en estas fiestas, siendo en cambio una de las formas más preciosas de demostrarle a esa/s personas cuánto nos importan. Exacto, me refiero a las fotografías, y es que puedes realizar regalos muy creativos a partir de imágenes. Si no lo crees, sólo tienes que echarle un ojo al catálogo de Hofmann, una empresa especializada en hacer que tus fotografías cobren vida de la mejor forma posible. Además, ahora puedes beneficiarte de hasta un 30% de descuento en tu compra gracias al código promocional Hofmann de Descuentos Ideal. ¿Necesitas algo más?

Si no estás muy creativo, no te preocupes, a continuación te indico algunas de los presentes por los que puedes optar. ¡Toma nota!

1. Manta polar

Es uno de los objetos que más utilizamos para no gastar de más en calefacción mientras estamos en casa, así que no cabe duda de que a cualquiera nos viene bien que nos regalen una. Más aún si la misma lleva impresa una fotografía de algún familiar cercano, amigo o pareja. Escoge una foto que os traiga un buen recuerdo a ambos. ¡Le encantará!

2. Libro

Si llevas muchos años de relación con esa persona a la que quieres regalarle, quizá puede ser una buena idea optar por un libro en el que incluyas todas las fotografías y momentos que habéis compartido hasta el momento. Ponle un título original y escribe algún texto en el interior narrando vuestras vivencias. ¡No hay regalo más creativo!

3. Bloques de madera y lienzos

¿Quieres estar presente en la decoración de tu ser querido? Perfecto, regálale unos bloques de madera con algunas fotos en las que aparezcáis juntos o bien opta por un cuidado lienzo que se convierta en el gran protagonista de su salón. ¡No vale escoger fotos en las que salgáis mal!

Además de estos presentes, también puedes optar por otros más comunes como álbumes digitales, tazas, cojines, estuches y mucho más. ¡Este año regala imágenes y recuerdos!