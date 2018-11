Este es el regalo de Navidad que todo perro quiere recibir

Los centros comerciales adornados, las calles llenas de luces, villancicos allá donde vayas, polvorones y turrones como principales protagonistas del supermercado, décimos de lotería en las administraciones... ¿Te suena? Exacto, la Navidad ya está aquí.

Ante tal cercanía, seguro que ya te has puesto a pensar qué puedes regalarle a tus seres queridos, y entre ellos seguro que se encuentra ese fiel compañero que te sigue a todas partes y está siempre en casa esperando para cubrir tu cara con su lengua y sus patas, es decir, tu perro. No somos nosotros los únicos que en Navidad debemos permitirnos algún que otro capricho, y es que tu amigo de cuatro patas también tiene derecho.

Yo de hecho me he puesto ya manos a la obra para encontrar el regalo perfecto para mi can y creo que lo he encontrado. Echando un ojo a la web de Zooplus, una de las tiendas online más famosas especializadas en artículos y alimentación para animales, he descubierto un producto muy original para celebrar la Navidad con tu can, mejor dicho, para contar los días que faltan para la misma junto a él.

De los creadores del calendario de adviento de chocolate, llega el calendario de adviento para perros. Sí, porque él también se lo merece. Rocco es la firma encargada de elaborar este original calendario con el que viviremos la cuenta atrás para la Navidad de una forma muy diferente junto a nuestro peludo. Si quieres regalarle uno a tu canino, sólo tienes que entrar en Zooplus, aprovechar el cupón Zooplus de Descuentos Ideal y listo, podrás llevártelo incluso con descuento.

Por supuesto, este calendario no incluye chocolate, o al menos no el habitual, y es que cada ventanita contiene diversos snacks para tu perro con los que hará más llevaderos los últimos días antes de Navidad.

Entre los snacks que puedes encontrar destacan: huesos para masticar, los cuales además de sabrosos y saludables, le permitirán cuidar su higiene dental; panza; cuero cabelludo, una de las golosinas favoritas de muchos canes; nervio de buey; tiras de carne; pulmón; hígado y mucho más. Es importante resaltar que los snacks de este calendario no contienen colorantes, conservantes ni aromas artificiales, así como ningún otro tipo de aditivo artificial.