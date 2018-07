Rebajas de verano en muebles con descuentos de hasta el 70%

Redecorar tu casa puede salirte a mitad de precio con las diferentes ofertas estivales que puedes aprovechar FRAN JUSTICIA Viernes, 27 julio 2018, 14:05

El verano es un buen momento para muchas cosas, desde para viajar y conocer mundo hasta para renovar nuestro fondo de armario, pasando por redecorar la casa entera. Normalmente se suele disponer de más tiempo libre y el dinero… Bueno, siempre nos quedarán las rebajas de verano.

Hasta hace unos años, estas rebajas afectaban exclusivamente a los productos textiles. Sin embargo, conscientes de que aumentan las ganas de comprar por parte de los consumidores, son muchos los establecimientos especializados en otro tipo de artículos los que también deciden sumarse a este periodo de precios especiales.

Tal es el caso, por ejemplo, de Conforama, y es que sí, querido, también puedes llevarte muebles y todos los aparatos que necesitas en casa a precio de 'ganga', claro, siempre y cuando hagas uso del código promocional Conforama de Descuentos Ideal.

Si estás interesado en conocer las rebajas que Conforama puede ofrecerte, no despegues la vista de este texto, ya que a continuación te revelo los mejores 'chollos'. ¡Apunta!

1. 50% de descuento en sofás

Si estabas pensando en renovar los sofás de tu salón, este es el momento perfecto, ya que en Conforama puedes disfrutar hasta el 2 de agosto de un 50% de descuento en una amplia selección de sofás. De hecho, ya puedes llevarte un Chaise Longue Izzis por menos de 360 euros.

2. Electrodomésticos con un 30% de descuento

¿La lavadora o el frigorífico han pasado a mejor vida? Este mes sustituye todos los electrodomésticos que han cumplido con su ciclo de vida útil gracias al 30% de descuento que te ofrece Conforama. ¡Llévate un frigorífico Daewoo por 399 euros!

3. Muebles de salón a mitad de precio

Si estás harto de ese viejo mueble que ya incluía tu piso, renueva la decoración de tu salón con los fantásticos muebles de salón de Conforama, los cuales pueden salirte a mitad de precio gracias a las rebajas de verano. ¡Consigue ya un mueble Compacto TV Akron por 299 euros!

4. 65% de descuento en colchones

Muchas personas no se lo toman en serio, pero el colchón en el que duermes puede afectar seriamente a la salud de tu espalda. Por ello, si el que tienes actualmente no te convence, no dudes en pasarte por Conforama. Ahora puedes llevarte diversos modelos de gran calidad con descuentos de hasta el 65% como, por ejemplo, el colchón Invictus, que puede ser tuyo por 399 euros.

5. Luminarias con un 70% de descuento

Renueva al completo la iluminación de tu hogar con las fantásticas luminarias que puedes encontrar en Conforama. Ahora con un 70% de descuento.