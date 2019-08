Rebajas finales: 3 básicos a precio de chollo con los que deberías hacerte

Disponibles hasta el 31 de agosto R.I Martes, 20 agosto 2019, 10:35

Si hablamos de rebajas y del remate final, hablamos de El Corte Inglés, es el momento perfecto para comprar aquellos básicos que necesitamos y que están rebajadísimos. El Corte Inglés cuenta con descuentos increíbles tanto para los mayores como para los pequeños.

Si quieres ahorrar, no te los pierdas los básicos a precio de chollo que te recomendamos:

Unas gafas de sol:

Sabes que llevas todo el verano queriéndolas, pero no te has animado a comprarlas por su precio; pues bien, ahora es el momento, echa un vistazo a marcas como Ray Ban o Jo & Mr. Joe. Diseños modernos o clásicos a los que seguro le sacas mucho partido.

Un bolso de marca:

Tanto si tienes cerca algún evento o cumpleaños como si lo quieres para ti, ¿por qué no aprovechar los descuentos que ofrece El Corte Inglés para hacernos con un bolso de marca? Una buena opción son las firmas Tommy Hilfiger o Michael Kors. Perfectas para tener un gran detalle con una amante de los bolsos.

Unas zapatillas:

¿Necesitas unas zapatillas clásicas para diario pero no sabes cuál comprar? Pues la marca Adidas siempre es una buena opción, y es que estas zapatillas deportivas femeninas combinarán con todo lo que te pongas.

A pesar de que el fabricante nos dice que está hecha para un look 'definido', hoy en día las tendencias han cambiado mucho y no es extraño ver un look de traje de chaqueta con deportivas, ¿No es cierto?

Por último, te recordamos que, con el código promocional El Corte Inglés que ofrece Descuentos Ideal, puedes conseguir un ahorro extra en todas tus compras de rebajas hasta el 31 de agosto.