Las rebajas en El Corte Inglés del Black Friday siguen hasta el domingo: así puedes canjear tu descuento

Si has realizado tus compras en El Corte Inglés, tienes derecho a un descuento adicional que podrás utilizar este fin de semana A.O. Sábado, 24 noviembre 2018, 11:16

Si has realizado alguna compra en El Corte Inglés durante el jueves 22 de noviembre o el viernes 23, día oficial del Black Friday, debes saber que, a diferencia de otras marcas como Zara o Stradivarius, has acumulado un 25% de descuento adicional para gastar en cualquiera de sus establecimientos, durante este sábado 24 y el domingo 25 de noviembre. No obstante, sólo será aplicable a aquellas marcas que se hayan adherido a la promoción.

Compras en la web

Si has realizado tus compras a través de la webentre las 22:00 del 21 de noviembre y las 23:59 horas del viernes 23, en los artículos que incluyan el literal «Black Friday 25% de regalo ¡Solo hasta el 23 de noviembre!», recibirás una bonificación en forma de código, que sólo podrás utilizar a partir de del 28 de noviembre y hasta el 30 de noviembre, también en la web. El importe debe ser igual o superior al valor del importe del regalo y no podrá ser canjeado en Centros Comerciales. Es una de las ventajas de los descuentos de El Corte Inglés en Black Friday.

Compras en Centros Comerciales

Por el contrario, si has realizado tus compras del Black Friday en un centro físico de El Corte Inglés, sí podrás usar tu 25% este fin de semana, ya que, junto al ticket de compra, deben haberte entregado un segundo ticket con la bonificación.

Este descuento adicional sí podrás utilizarlo tanto en tiendas físicas como en la web de El Corte Inglés. Además, si tu compra de Black Friday ha sido superior a 50 euros, te corresponde más de un código, que podrás utilizar en la misma compra.

Cómo canjear tu descuento

Si deseas canjear tu descuento en tiendas físicas, podrás hacerlo durante este sábado 24 y el domingo 25 de noviembre (en aquellos establecimientos que permanezcan abiertos). Si, por el contrario, deseas canjearlo en la web, podrás hacerlo durante los días 24, 25 y 26 de noviembre.