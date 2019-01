Rebajas El Corte Inglés: 7 imprescindibles de belleza que puedes comprar al 50%

Sephora es una de las firmas cosméticas que mejores descuentos hace en rebajas Miércoles, 9 enero 2019, 11:58

El pasado 6 de enero se inauguraron las rebajas 2019 en El Corte Inglés y, un año más, han vuelto a sorprendernos.

Esta vez no solo ofrecen grandes descuentos en moda y tecnología, los artículos de perfumería y cosmética también están muy rebajados.

En su web podemos ver que la mayoría de productos de primeras marcas tienen descuentos del 40%, incluso del 50%. Encontramos marcas como Sephora, Benefit, MAC, Marc Jacobs, NYX, entre otras.

Sephora es una de las firmas más importantes en el mundo de la cosmética, sus descuentos suelen ser los mejores en el periodo de rebajas. Además, recuerda que, para aprovechar al máximo las ofertas, puedes usar los códigos promocionales de Descuentos Ideal.

Como sucede con la ropa, a la hora de comprar maquillaje, debemos tener en cuenta cuáles serán exactamente las tendencias presentes en 2019 y así elegir nuestros imprescindibles. Aquí te dejamos 7 que no te puedes perder.

SEPHORA COLLECTION Base de Maquillaje Infusión SEPHORA por 10€ (Antes 19,95€ -50%)

MAKE UP FOR EVER [EXCLUSIVO SEPHORA] Máscara de cejas Ever Brow Gel Make Up For Ever por 11,90€ ( Antes 19,90€ -40%)

SEPHORA COLLECTION Polvos Compactos Matificantes 8H SEPHORA por 7,15€ (Antes 11,95€ -40%)

SEPHORA COLLECTION Sombra de ojos Colorful Mono SEPHORA por 5,95€ (Antes 9,95€ -40%)

SEPHORA COLLECTION Barra de labios Cream Lip Stain SEPHORA por 7,50€ (Antes 12,50€ -40%)

MAKE UP FOR EVER [EXCLUSIVO SEPHORA] Corrector Ultra Hd Make Up Forever ( Exclusivo SEPHORA) por 15€ (Antes 25€ -40%)

BENEFIT [EXCLUSIVO SEPHORA] Polvos Bronceadores Dallas Benefit (Exclusivo SEPHORA) por 21,30€ (Antes 35,50€ -40%)