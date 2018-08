5 cosas que no sabías que no se pueden llevar en un avión

Si tienes un vuelo en breve y todavía no has hecho la maleta, esta información puede ayudarte en la ardua tarea de decidir qué vas a llevar a bordo FRAN JUSTICIA Martes, 7 agosto 2018, 09:07

La primera quincena del mes de agosto está a puntito de concluir, lo que significa que en breve muchas personas dirán adiós a sus vacaciones y otras cuantas comenzarán a disfrutar de las mismas, ¿te encuentras entre ellos?

Si es así, quizá da la casualidad de que vas a coger un vuelo, por lo que estoy seguro de que la información que voy a proporcionarte a continuación va a serte muy útil, y es que muchas personas desconocen que hay ciertas cosas que no pueden llevarse a bordo de un avión, por muy inofensivas que parezcan. ¿Quieres saber algunas de las más desconocidas? ¡Toma nota!

1. Cigarros electrónicos

Está prohibido fumar en los aviones, pero si creías que esta prohibición no excluía a los famosos cigarrillos electrónicos, te equivocabas, ya que no se pueden utilizar en el interior del avión y, únicamente, pueden llevarse en el equipaje de mano.

2. Tortilla de patatas

Ya sea hecha por ti o por tu abuela, olvídate de probar en el interior del avión un manjar como la tortilla de patatas, claro, siempre y cuando esta no esté del todo cuajada, puesto que si no tiene estado líquido no hay motivo alguno para que te la requisen en el aeropuerto.

3. Artículos deportivos

¿Vas a esquiar y quieres llevar tus esquíes? ¿Pensabas jugar un poco a golf en tus vacaciones? ¡Olvídate! Estos objetos son considerados peligrosos, por lo que hay muchas compañías que no permiten su traslado. Eso sí, infórmate con antelación, ya que establecen tasas para su traslado como 'equipaje especial'.

4. Huevos de chocolate

Hay países, como por ejemplo, Estados Unidos, en los que está totalmente prohibido entrar al avión con huevos de chocolate, puesto que ha habido ocasiones en los que estos huevos no han sido más que una forma de transportar droga. Es una medida que no afecta a todos los aeropuertos ni a todas las compañías que actualmente operan vuelos, pero mejor no arriesgarse.

5. Encendedores

Tampoco podrás subir a bordo encendedores, aunque hay algunas compañías que permiten su traslado, siempre y cuando lo lleves en todo momento fuera del equipaje de mano junto a ti.