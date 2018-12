Así puedes volar esta Navidad más barato con Iberia Express

La compañía ofrece una promoción de descuento sólo hasta el 16 de diciembre FRAN JUSTICIA Jueves, 13 diciembre 2018, 11:26

Queda poco para la Navidad y eso para muchos significa una cosa, volver a casa. Si vives lejos de tu familia, pareja o amigos, seguro que ya estás contando los días para volver a verlos y regresar como todo buen turrón que se precie con motivo de las fiestas. ¿Me equivoco?

Quizá por esa razón has llegado hasta aquí, en busca de alguna oportunidad o 'chollo' que te permita ahorrar al reservar tus vuelos. También puede darse el caso de que simplemente te hayas cansado de pasar la Navidad en el mismo lugar y estés buscando vuelos para dejarte caer por alguna parte del mundo donde la Navidad sea diferente. ¡Todo puede ser! De todas formas, tanto si es por un motivo como por otro, no importa, has llegado al sitio adecuado, y es que en Iberia Express han puesto en marcha una promoción que estoy seguro de que te va a encantar y que puedes aprovechar con el código promocional Iberia Express de Descuentos Ideal. Genial, ¿no crees?

Las compañías de vuelos son conscientes de que la Navidad motiva numerosos trayectos, por lo que muchas no dudan en ofrecer descuentos a los clientes con motivo de incentivar las ventas y reservas de billetes. También muchas se ven poseídas por el espíritu navideño y, por ende, optan por «regalar» a los pasajeros algún que otro descuento para hacer más económico su viaje.

En el caso de Iberia Express, puedes beneficiarte de hasta un 35% de descuento en vuelos a través de su página web. Sólo tienes que indicar la fecha de salida y llegada, así como el lugar de origen y el lugar de destino de tus vuelos de ida y vuelta. El descuento se aplicará automáticamente.

Eso sí, la promoción #LetsFly, de la que estamos hablando, tiene algunos requisitos que deben cumplirse para poder beneficiarse de la misma. En primer lugar, el descuento será válido solo reservando a través del Club Express en iberiaexpress.com. Además, deberán reservarse trayectos para volar del 8 de diciembre al 31 de mayo de 2019 y sólo podrás beneficiarte de la misma hasta el 16 de diciembre, por lo que si yo fuera tú, me daba prisa. También ten en cuenta que la promoción está sujeta a disponibilidad de plazas y no es acumulable a otros descuentos.

Si no eres miembro del club, no tienes de qué preocuparte, ya que unirte es muy sencillo y sólo te llevará cinco minutos. Tienes que entrar en la página de Iberia Express, pinchar en 'Acceder al club' y listo, si tienes una cuenta, podrás entrar. De lo contrario, pincha en unirte al club y crea una cuenta.

Entre los destinos de los cuales puedes disfrutar actualmente con descuento en Iberia Express se encuentran Cerdeña, Londres, Fuerteventura y Berlín. ¿Te los vas a perder?