Así puedes pasar un Halloween de infarto en PortAventura con descuento

Si todavía no tienes planes para la noche más terrorífica del año, el conocido parque de atracciones tiene todo lo que necesitas FRAN JUSTICIA Martes, 23 octubre 2018, 10:12

Un año más ya está aquí Halloween, la fiesta más terrorífica del año, ¿estás preparado? El próximo miércoles 31 de octubre las calles se llenarán de zombis, vampiros, fantasmas y toda clase de monstruos, y es que pequeños y grandes se sumarán a esta fiesta una vez más. Y tú, ¿cómo lo celebrarás?

Si no tienes ni idea de cómo pasar Halloween y eres de los afortunados/as que libran miércoles y jueves, ya estás tardando en hacer tu maleta y viajar hasta PortAventura, puesto que gracias al código promocional Atrápalo de Descuentos Ideal puedes beneficiarte de un descuento exclusivo en tu pack de entrada y estancia en el conocido parque de atracciones. ¿Te apuntas?

Igual estás pensando, ¿qué puedo hacer yo en PortAventura en Halloween? La respuesta podría dar para más de un artículo, y es que precisamente en Halloween el complejo se viste de gala para celebrarlo a lo grande. Cada año, desde finales de septiembre hasta mediados de noviembre, todas las calles y rincones del parque se llenan de monstruos, zombis y fantasmas que merodean por las atracciones, convirtiendo la visita al parque en una experiencia escalofriante para toda la familia. Desfiles de personajes terroríficos y pasajes en plena oscuridad por la selva de Polynesia con monstruosas criaturas, congelarán la sangre de todos aquellos visitantes que quieran llevarse un buen susto y divertirse.

Además, no faltan atracciones con las que no podrás dormir en toda la noche, por ejemplo, los pasajes 'Horror in texas', 'La Selva del Miedo' o 'Apocalipsis Maya', así como tampoco los espectáculos inspirados en la fecha, entre ellos 'Halloween Escape'. Además, los más pequeños también podrán disfrutar de un Halloween a su medida, puesto que en SésamoAventura Family Festival podrán disfrutar de brujas, espantapájaros y vampiros bailarines que les harán pasar una noche inolvidable. Y eso sin mencionar el pasaje de terror de Tadeo Jones...

Como ves, se trata de una oportunidad fantástica para disfrutar con toda tu familia de un Halloween de infarto que no olvidaréis nunca y, lo mejor, a precio de ganga, ya que puedes disfrutar de entrada y estancia a PortAventura desde 65 euros y con entrada a Ferrariland incluida. ¿Necesitas algo más?