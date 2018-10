Así puedes llevarte unas Dr. Martens a precio de ganga en La Redoute

La conocida firma ofrece jugosos descuentos en este tipo de calzado de marca FRAN JUSTICIA Miércoles, 24 octubre 2018, 12:39

El otoño ya está aquí, por lo que espero que ya hayas renovado tu fondo de armario, y es que toca guardar las sandalias y los shorts para dar paso a los abrigos y, sobre todo, a las botas. Este tipo de calzado se ha posicionado en los últimos años como una clave de tendencia, especialmente los diseños de algunas firmas muy aclamadas entre 'it-girls' e 'influencers', entre ellas, Dr. Martens.

Su estilo 'vintage', su versatilidad a la hora de combinarlas y la calidad de sus materiales las han llevado a protagonizar numerosos looks del mejor 'street style', así que no me extrañaría que estuvieses buscando unas como loca. Si es así, estás de suerte, ya que si haces uso del código descuento La Redoute de Descuentos Ideal puedes beneficiarte de suculentos descuentos en hasta tres modelos de la conocida firma. ¡A continuación te indico cuáles!

El primer modelo que voy a proponerte es el que más me gusta. ¿La razón? La purpurina y las lentejuelas van a ser tendencia esta temporada, es decir, el 'brilli brilli' se va a llevar, por lo que no pueden faltar en tu armario estas Dr Martens grises y llenas de purpurina. Sin duda serás la sensación. Llévatelas por 111 euros en vez de por 139, su precio oficial de salida al mercado.

Por otro lado, también puede ser una buena adquisición este modelo clásico de las icónicas Dr. Martens. Su tono marrón en contraste con el ribete en beige se adaptará perfectamente a cualquier look otoñal que decidas lucir. Además, están hechas de cuero, por lo que resistirán eficazmente a cualquier terreno en el que las lleves. Son tuyas por 140 euros.

Por último, y teniendo en cuenta que el terciopelo y el pelo son dos elementos indispensables en nuestras vidas durante este otoño, no pueden faltarte estas botas Dr. Martens de terciopelo, ya que son muy calentitas y combinan a la perfección con cualquier prenda que te pongas, ya sea un vestido, unos jeans o un pantalón ancho. ¡Llévatelas por 155 euros!