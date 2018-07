Así puedes hacerte con todos los chollos en el Amazon Prime Day del lunes próximo Esta promoción se lleva celebrando varios años para premiar la fidelidad de los clientes Amazon Prime FRAN JUSTICIA Jueves, 12 julio 2018, 09:49

Las rebajas de verano ya son una realidad, buena prueba de ello es tu armario, al cual no le caben más prendas, por lo menos por una buena temporada. No obstante, este ansiado periodo de precios especiales normalmente afecta únicamente a los comercios textiles, por lo que no es muy común encontrar descuentos y rebajas en ordenadores, televisores, móviles, electrodomésticos, productos de belleza, etc.

Sin embargo, si estabas buscando alguno de estos artículos a precio de ganga, espérate un par de días, ya que tus sueños pueden hacerse realidad, puesto que la próxima semana se celebra el conocido, y ya tradicional, Amazon Prime Day, ¿sabes lo que es?

Seguro que lo has visto anunciar recientemente en la televisión, y es que Amazon quiere que todo el mundo se entere que el próximo lunes 16 de julio y hasta la medianoche del martes 17 de julio celebrará sus particulares rebajas, las cuales podrás aprovechar con el código promocional Amazon de Descuentos Ideal.

La esperada promoción de Amazon comenzará el próximo lunes a partir del mediodía y se mantendrá hasta las 23:59 horas del martes 17 de julio, por lo que los consumidores dispondrán de un día y medio para hacerse con los mejores 'chollos'. Eso sí, las ofertas estarán sujetas a disponibilidad de existencias, por lo que sólo los más veloces podrán hacerse con las mejores gangas.

Espera, no te he contado algo muy importante, y es que las ofertas del Amazon Prime Day no estarán disponibles para todos los usuarios de Amazon, ya que esta promoción lleva celebrándose varios años para premiar la fidelidad de los clientes que están suscritos a Amazon Prime, el servicio premium de Amazon, lo que significa que tendrás que suscribirte a este servicio si quieres aprovechar los descuentos y ofertas que Amazon ofrecerá a partir del 16 de julio.

Para suscribirte basta con ir a tu cuenta en Amazon y cambiar tu condición de usuario estándar a usuario de Amazon Prime. Dispones de un periodo de prueba totalmente gratuito que dura aproximadamente un mes. A partir de dicho mes, si no cancelas tu suscripción, pagarás 19,99 euros al año.

Con Amazon Prime tienes acceso a una amplia variedad de subservicios de Amazon, por ejemplo, Prime Video, para ver películas y series; Prime Photos, para almacenar tus instantáneas favoritas; Prime Music, un servicio muy similar a Spotify, o Prime Reading, con el que dispondrás de una biblioteca virtual infinita a tu alcance.

Además, podrás aprovechar todas las ofertas del Amazon Prime Day y recibirás notificaciones cuando estas se actualicen, claro, siempre y cuando descargues el asistente de Amazon. ¡No lo pienses más y pásate a Prime! El 16 de julio habrá todo tipo de ofertas y no querrás ser el único que no podrá aprovecharlas, ¿verdad?