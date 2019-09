Así puedes evitar que tu gato arañe el mobiliario de tu hogar

Solo necesitas conocer bien a tus compañeros felinos y poner en práctica algunos trucos R.I Sábado, 28 septiembre 2019, 11:28

Los gatos, al igual que cualquier otra mascota, no sólo requiere de unos cuidados, sino también de ciertas atenciones para evitar que hagan algún destrozo. Si no lo educas correctamente, los muebles, cortinas y otros elementos de tu casa pueden convertirse en sus juguetes.

Arañar es un comportamiento natural e instintivo de los felinos. Las uñas son una parte esencial de su identidad, por lo que te sugerimos que en ningún momento te plantees extirpárselas a tu mascota, ya que existen varias alternativas como las que te proponemos a continuación:

Si tienes un gato joven debes saber que es la edad de ocho semanas de vida cuando comienzan a rascar.

Lo más práctico es colocarlos cerca de su zona de descanso -para que pueda usarlo para desperezarse-, así como en su área de juegos o cerca de los muebles que solía arañar.

Otro de los métodos más utilizados son los sprays para gatos, una forma de «engañar» a tu mascota y que también da grandes resultados. Impregnar tus muebles con estos sprays no dejará olor alguno en la casa, pero sí será perceptible para el gato, haciéndole creer que ya ha marcado dicha zona. No olvides hacerlo con frecuencia. Además es muy importante que tengamos uno por animal si convivimos con varios gatos.

Por otro lado, también podemos encontrar los denominados calcetines para gatos, son una de las opciones que más de moda se han puesto en los últimos años, aunque no es igual de práctico para todas las mascotas, pues no todas aprenden a vivir usándolos. Si notas que tu gato no termina de hacerse a estos calcetines, no lo fuerces y prueba otras opciones.

Si nada de lo anterior resulta eficaz, puedes poner en marcha este sencillo consejo, parece algo simple, pero es bastante útil.

Los gatos odian la sensación de sus patas se queden pegadas. Para ello, nada mejor que situar algo de cinta adhesiva de doble cara en aquella zona de los muebles que consideres un lugar de visita habitual para sus uñas.

¡No volverán a destrozarte los muebles ni las cortinas!

