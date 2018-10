Así puedes conseguir vuelos 'low-cost' con Iberia Express

Si estás pensando viajar por Halloween o quieres adquirir tus vuelos para Navidad, no pierdas esta oportunidad FRAN JUSTICIA Viernes, 26 octubre 2018, 12:05

El próximo 31 de octubre se celebra Halloween y al día siguiente es festivo nacional, con motivo del Día de Todos Los Santos, ¿ya tienes plan para aprovechar estas 'minivaciones'? Viajar siempre es una buena alternativa para aprovechar los días de descanso, ¿verdad? Sí, sé que no suele ser precisamente barato, pero eso es porque no conocíamos las oportunidades para volar 'low-cost' que ofrece Iberia Express.

De hecho, la conocida compañía cuenta esta semana con una promoción, que puedes aprovechar con el código promocional Iberia Express de Descuentos Ideal, con la que podrás viajar a cualquier lugar con suculentos descuentos. ¿Qué te parece?

Bajo el lema 'Keep Flying', Iberia Express nos anima a no dejar de viajar pese aunque el verano haya desaparecido de nuestras vidas. Gracias a esta promoción podrás disfrutar de hasta un 30% de descuento en una cuidada selección de destinos de todo el mundo. Eso sí, tendrás que ser rápido en reservar, puesto que esta oferta exclusiva estará disponible sólo 48 horas más, lo que significa que tienes hasta el 28 de octubre para decidir dónde vas a ir.

Los vuelos que disfrutar con descuento son aquellos con trayectos realizados entre el 24 de octubre y el 28 de febrero de 2019, por lo que esta promoción es una oportunidad fantástica para que volver a casa por Navidad no te cueste un ojo de la cara o para vivir esas fiestas en algún lugar del mundo en el que desconectes de la rutina que vives los 360 días del año restantes. ¿No crees?

Por supuesto, estos descuentos no son acumulables y están sujetos a disponibilidad de plazas, así que antes de reservar tu vuelo, asegúrate de que dispone de plazas disponibles. Si tienes alguna duda con respecto a las condiciones de este 'chollazo' de Iberia Express, no dudes en consultar la página web de la compañía, ya que en ella encontrarás todos los pasos que debes seguir para volar por un 30% menos. No lo dudes y viaja con Iberia Express, ¡volar nunca fue tan fácil y tan barato!