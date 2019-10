Así puedes conseguir comprar una Termomix con grandes descuentos

El mítico robot de cocina al mejor precio R.I. Jueves, 17 octubre 2019, 13:49

Por muchos robots de cocina que lancen al mercado, es innegable que el público continúa prefiriendo la mítica Thermomix. Ésta máquina que se empezó a comercializar en el 1968, y que se enfrenta a múltiples competidores, es posiblemente, la más popular. En España, dispone alrededor de 1,6 millones de clientes, a pesar de ser, de entre sus competidores, la más cara.

Thermomix es un robot de cocina fabricado por la compañía alemana Vorwerk, capaz de realizar muchas funciones, incluyendo cortar, mezclar, amasar, cocer a fuego lento, hervir y cocer al vapor. Aunque no incorpora la función de horneado, se usa a menudo para preparar masas o pastas que posteriormente irán al horno. Para hacerlo, dispone de la función de molido de cereales que permite obtener harina de masa. Respecto a otras procesadoras de alimentos, tiene un número limitado de accesorios intercambiables.

Si te gusta la cocina, posiblemente, la Thermomix sea una de tus compras pendientes. Sus últimos modelos rondan los 1200 euros y, sentimos decirte, que nunca hacen rebajas ni descuentos.

