Así puedes comprar el regalo para el Día del Padre sin salir de casa

El Día del Padre se celebra en muchos países de todo el mundo. En la gran mayoría es el tercer domingo de junio pero, en los países de tradición cristiana como España, el día elegido es el 19 de marzo día de San José.

Sorprender el Día del padre es sencillo, nos vale con cualquier detalle que sirva para demostrar el cariño hacia nuestros progenitores. Sin embargo, necesitas tiempo para salir a comprar el regalo perfecto.

Si eres de los que lo dejan todo para última hora, no te preocupes, porque las apps de envíos a domicilio se han convertido en un gran aliado para mucha gente.

Glovo es una de ellas. Esta aplicación para teléfonos móviles te permite enviar o recibir cualquier cosa al lugar que elijas y en menos de 60 minutos. Una de sus categorías es regalos, solo tendrás que elegir lo que quieres y seguir mediante geolocalización al mensajero que llevará tu pedido. Estas son algunas de las opciones que Glovo ofrece en Granada:

Si a tu padre le encanta la lectura, no lo dudes, un libro es la mejor opción. Puedes elegir entre la Librería Picasso o FNAC librería.

Si es más de nuevas tecnologías, regálale un videojuego o cualquier artículo de electrónica disponible en FNAC, ¡seguro que le encanta!

Otra opción, en este caso para los más deportistas, es regalar algo relacionado con la actividad física, puedes hacerlo a través de Decathlon.

Si aún no te has animado a usar la aplicación que ha revolucionado el mercado, no esperes más, porque Descuentos Ideal tiene disponible un código promocional Glovo con el que podrás conseguir ahorrar en tus pedidos.

¡Baja hoy mismo la aplicación a tu teléfono y empieza a disfrutar Glovo en Granada!