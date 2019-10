Así puedes comprar los pantalones Levi´s que mejor sientan con descuentos

Durante años, la marca Levi´s ha sido reconocida a nivel mundial, se ha convertido en una línea de ropa que incluye desde la línea básica de pantalones hasta ropa de niños, ha sido una marca que ha vendido experiencia y calidad a sus consumidores, la historia de la misma se remonta a 1853 y se encuentra vigente hasta nuestros días.

¿Cuáles son los Levi´s que mejor sientan?

Hay cosas que nunca pasan de moda. Hace años, tener unos Levi´s era un orgullo, en la actualidad, lo sigue siendo.

Un vaquero Levi´s es un must que siempre queda bien. Completa cualquier look y te salva de miles de apuros. ¿Aún no tienes ninguno en tu armario?

El precio de esta prenda suele ser algo elevado, aunque por calidad y versatilidad está más que justificado. ¿Qué pasaría si te dijéramos que unos de los más vendidos están rebajados?

Pues así es, estos días en Amazon se han disparado las ventas de un modelo concreto de Levi's, que por supuesto ya es el más vendido, y lo mejor de todo es que está muy rebajado.

Este modelo de Levi's acumula numerosas valoraciones positivas sobre como se ajusta al cuerpo y como realza la figura:

«La tela es elástica, es igual a la que se encuentra en la tienda de éste modelo. Lo recomiendo.»

«Quedan ideales, se han vuelto mis pantalones preferidos!! Quedan muchísimo mejor de lo que yo me esperaba y son gorditos, no es el típico pantalón vaquero finito del que hay por todos lados.»

Se trata de los Levi´s mile high super skinny vaqueros, black galaxy y su precio es de 69,94 €.

Aún puedes encontrarlos en diferentes colores y múltiples tallas, date prisa.

Por último, te recordamos que Amazon ofrece descuentos exclusivos en sus productos. Solo necesitas canjear el código promocional Amazon que ofrece Descuentos Ideal y beneficiarte de todas las ventajas.

¿Cuál es la historia de la marca Levi´s?

Hablar de la historia de Levi's es hablar de la historia de los jeans. Un invento que como muchos, surgió a partir de una necesidad específica que en algún momento se hizo evidente.

Sin embargo, lo interesante de la historia no tiene que ver tanto con el hecho en sí de satisfacer una necesidad; sino con la creación de un producto que trascendería hasta la actualidad y no precisamente por sus cualidades más valoradas en el momento justo en que salió al mercado: su resistencia y durabilidad.

Si bien ambos aspectos fueron inicialmente las claves para el éxito del concepto, la moda y el hecho que la prenda estuviera directamente relacionada con cierta clase de oficios y personas representativas de la cultura popular en los Estados Unidos, se encargarían de llevar estos pantalones a la fama, volviéndolos uno de los productos de mayor popularidad y tradición en Norte América y el mundo entero.

Levi Strauss & Co

Levi Strauss & Co. o también Levi's es una empresa de capital abierto estadounidense productora de prendas de vestir, mundialmente conocida por la marca Levi's de pantalones vaqueros. Fue fundada en San Francisco, California (Estados Unidos) en 1853 por Levi Strauss, inmigrante de origen judío procedente de Buttenheim, en la región de Franconia, del estado federado de Baviera, al sur de Alemania.

La empresa cotizó en la bolsa por primera vez en la década de los setenta, pero se volvió privada en 1985 por medio de una compra apalancada que gestionaron los descendientes de Levi Strauss, la familia Haas. Ellos querían adoptar una visión a más largo plazo para el negocio en lugar de enfocarse en los resultados a corto plazo.

El año pasado, Levi's obtuvo 5600 millones de dólares en ventas, con una utilidad neta de 285 millones de dólares. Sin embargo, esta cifra sigue estando muy por debajo del auge que vivió la marca en los años noventa.