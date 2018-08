5 cosas que puedes hacer para aprovechar tu móvil viejo

Si crees que ha llegado la hora de que tu smartphone pase a mejor vida, con estas alternativas todavía puedes sacarle partido FRAN JUSTICIA Viernes, 31 agosto 2018, 11:27

Cuando nos compramos un teléfono móvil no vamos pensando que llegará el momento en que dejará de sernos útil, pero desafortunadamente con lo rápido que avanza la tecnología, la mayoría de teléfonos se quedan obsoletos pasados los dos años como máximo, lo que nos lleva a tener que sustituirlos por otros modelos que sí cuenten con esas prestaciones que ahora nos quieren vender por todos lados.

Sin embargo, ¿significa esto que tu viejo móvil deje de funcionar o tenga que vivir para siempre en un cajón sin ser utilizado? Evidentemente no, y es que hay muchas cosas que puedes hacer para sacarle partido aunque no sea el teléfono más moderno del mercado, ¿quieres conocerlas? ¡A continuación te doy algunas ideaas!

1. Canjearlo por un bono para ahorrar en la compra de otro

Si la pantalla no funciona del todo bien o tiene algún defecto que te impide utilizarlo de forma eficaz, pero al menos se enciende, entonces una buena alternativa puede ser entregarlo a cambio de un bono ahorro para la compra de otro móvil. En muchas compañías disponen de este tipo de servicios, por ejemplo, en The Phone House puedes llevar ya tu móvil viejo y con el código descuento The Phone House de Descuentos Ideal recibirás un bono para ahorrar en la compra del último modelo de la gama Samsung Galaxy. ¿Qué te parece?

2. Utilízalo como GPS

Así evitarás ese dramático momento en el que tenemos que sacrificar el uso del teléfono móvil porque se nos queda sin batería y entonces no podemos utilizar el GPS. Ahora dispondrás de un teléfono para navegar por internet, recibir llamadas, etc., y otro con el que llegarás a tu destino sin problemas.

3. Regálaselo a tu hijo

Aunque muchos se empeñen en impedirlo, los niños están creciendo con la tecnología y no se les puede negar el acceso a ella. Eso sí, siempre y cuando dicho acceso esté supervisado por un adulto. Por esta razón, si te estabas planteando regalarle un móvil a tu hijo, quizá es una buena opción darle tu viejo smartphone, ya que no invertirás dinero y le servirá para experimentar con ese nuevo mundo en el que está creciendo.

4. Haz de él tu reproductor de música

Echas de menos el MP3, ¿verdad? Lo cierto es que era bastante cómodo, ya que podíamos disponer de nuestro teléfono móvil sin problemas de almacenamiento y, aparte, contábamos con un reproductor de música con todas nuestras canciones favoritas. Simple, convierte tu viejo móvil en un MP3.

5. Vigila tu casa

Si te vas de vacaciones y el presupuesto no te alcanza como para instalar una alarma de seguridad, no te preocupes, hay infinidad de aplicaciones móviles que te permitirán mantener un control de tu domicilio con la cámara de tu viejo móvil. ¡Así de sencillo!