Así puedes ahorrar en los materiales de la 'vuelta al cole'

Si no quieres acabar en números rojos este mes de septiembre, ojo a las distintas formas en las que puedes ahorrar de cara a adquirir estos artículos para el próximo curso escolar de tus peques FRAN JUSTICIA Viernes, 31 agosto 2018, 11:31

Quedan apenas unas semanas para que despidamos oficialmente el verano, pero será el próximo 10 de septiembre cuando arranque oficialmente el nuevo curso escolar para los alumnos de infantil, primaria y ESO, lo que significa que estos días previos son muchos los padres que están como locos buscando los materiales de sus peques para la 'vuelta al cole'.

No obstante, si esto no te convence, también puedes decantarte por comprar artículos de segunda mano, y es que hay materiales que pueden tener vida útil más allá de un curso escolar, ¿quieres saber cuáles? ¡Toma nota!

Libros

Si ya tienes la lista de libros de tus hijos, una buena opción es adquirirlos de segunda mano, puesto que además de ser muchos, comprar todos nuevos no es algo que precisamente sea muy barato, suponiendo por niño unos 350 euros en los mejores casos.

Por otro lado, cada año muchos estudiantes cambian de curso, por lo que deciden vender sus libros e incluso a veces los regalan, así que comprar libros de segunda mano no es una mala opción, ya que normalmente podrás encontrarlos a un precio mucho más bajo que lo que supondría comprarlos totalmente nuevos en una librería o en un hipermercado. Cada vez hay más tiendas que se encargan de comprar libros de segunda mano para restaurarlos en caso de que su estado no sea perfecto y así después venderlos a un precio medianamente económico.

Además al comprar libros de segunda mano el IVA ya está pagado por lo que notarás esa reducción que en la mayoría de las ocasiones encarece el producto. Si compras los libros de segunda mano por 150 euros puedes tenerlos todos.

Uniforme

Otro dolor de cabeza para muchos padres es el uniforme, ya que si el pequeño crece habrá que adquirir una nueva talla. De nuevo la compra de segunda mano es una buena opción, no olvidemos que el uniforme es el material más caro de la 'vuelta al cole'. Para ello, si no lo encontramos en tiendas online o establecimientos especializados en venta de segunda mano, lo mejor es preguntar en el propio colegio, entre nuestras amistades o claro si el pequeño tiene un hermano mayor, reservar la ropa que este ha utilizado. Mientras que un uniforme totalmente nuevo puede costarte más de 100 euros, en el caso de que lo adquieras de segunda mano el precio puede descender hasta los 25-40 euros.

Ordenadores

Aunque los más pequeños no necesitarán este dispositivo aún, si tu hijo se encuentra en primaria sí empezará a requerirlo. No obstante, a esas edades no es necesario que el dispositivo cuente con un gran procesador ni tampoco con características como una potente tarjeta gráfica o amplia capacidad de almacenamiento. Por ello, la compra de ordenadores de segunda mano también puede ser una opción para ahorrar.

Conforme los jóvenes van creciendo sus necesidades tecnológicas van aumentando, por lo que precisamente muchos padres habrán optado ahora por renovar el PC de su hijo y por ende puede ser que decidan venderlo. Esta es la oportunidad que debes aprovechar, consultando en tiendas esta posibilidad. Es un material escolar que si bien es algo caro para muchos estudiantes más aún con el avance tecnológico constante es algo fundamental. Un ordenador de segunda mano de gama baja puede costar menos de 200 euros.