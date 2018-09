5 promociones de Telepizza para ahorrar en tu pedido

Si te daba pereza hacer la cena esta noche, échale un ojo a estas ofertas exclusivas de Telepizza FRAN JUSTICIA Viernes, 14 septiembre 2018, 13:20

Parecía que no iba a llegar nunca, pero por fin es fin de semana, o lo que es lo mismo, por fin podemos descansar un par de días del estrés y los problemas que experimentamos a causa de la rutina. Estoy seguro de que hoy te apetece de todo menos cocinar, por lo que voy a proponerte un plan al que no vas a poder resistirte. ¿Qué tal pedir comida a Telepizza?

Te lo digo porque justo hoy he encontrado varias promociones con las que tu pedido puede salirte mucho más barato, y es que si haces uso del código promocional Telepizza de Descuentos Ideal podrás aprovechar diversos descuentos. ¿Te apuntas?

Y no pasa absolutamente nada si la pizza no es tu plato favorito, cosa que dudaría, ya que según un estudio realizado a nivel mundial, la pizza es una de las comidas favoritas del 67% de la población mundial. ¡Casi nada! Y digo que no pasa nada porque en Telepizza dispones de otras alternativas como hamburguesas, finger de queso, pan de ajo, pastas, etc. ¡Estas son las ofertas del día en Telepizza!

1. Menú para tu trabajo desde 7,95 euros

Si eres de los que desafortunadamente tiene que trabajar por la noche, no tienes porqué deprimirte, ya que Telepizza puede llevarte el menú que tú elijas directamente a tu trabajo. ¿Lo mejor? Puedes disfrutar de estos menús a precios realmente económicos, concretamente desde 7,95 euros.

2. 2x1 en pizzas a domicilio

¿Pensabas que te iba a tocar una noche de sofá, peli y manta en soledad y al final se han sumado tus amigos? ¡No pasa nada! Aprovechad el 2x1 de Telepizza en pizzas a domicilio y saboread las mejores especialidades de la casa sin temer quién va a comerse el último trozo.

3. Pide tu mediana gratis

¿Pides a Telepizza con frecuencia? Si es así, no dudes en registrarte en su página web para acumular 'Telepicoins'. Estas monedas virtuales te permitirán obtener una mediana gratis cuando tengas al menos diez. ¡Cada pedido que realices se canjea por una 'Telepicoin'.

4. 30% de descuento en entrantes

Enrollado hawaiano, enrollado york queso, pops de pollo, fingers de queso, bocaditos de camembert, patatas gajo, aros de cebolla... Son tantos los entrantes que puedes probar en Telepizza, que ya estás tardando en aprovechar el 30% de descuento que te ofrece Descuentos Ideal.

5. Refresco + ración por 1 euro más

¿Quieres disfrutar de refresco y entrante junto a tu pizza por 1 euro más? ¡Entra en Descuentos Ideal y aprovecha el código exclusivo que te ofrecemos!