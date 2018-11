¿Qué productos de Nike tienen descuento durante el 'Black Friday'?

El conocido evento del ahorro se celebrará el próximo viernes 23 de noviembre FRAN JUSTICIA Lunes, 5 noviembre 2018, 11:49

Si eres un auténtico ahorrador, el próximo 23 de noviembre tienes una cita. ¿La razón? Se celebra el 'Black Friday', o lo que es lo mismo, una de las campañas de ventas más importantes del año, y es que según un estudio, al menos un 60% de los españoles compra en este día, ya sea caprichos para sí mismos o regalos para sus seres queridos, ya que dada la cercanía de las fiestas son cada vez más los que adelantas las compras navideñas con el objetivo de reducir el presupuesto empleado, especialmente si la mayoría de regalos son de primeras firmas. ¿Estás entre ellos?

No cabe duda de que gracias a los descuentos del 'Black Friday' podemos conseguir artículos que jamás pensamos que formarían parte de nuestro haber, y mucho menos sin dejar nuestro bolsillo en números rojos. Me estoy refiriendo evidentemente a los productos de las primeras marcas, ya que aunque no lo creas es posible llevarte un sinfín de productos de firmas conocidas a precio de ganga, desde ropa y calzado hasta ordenadores o zapatillas deportivas. ¡Tú decides!

De hecho, Nike es una de las marcas que lleva varios años participando en este conocido evento del ahorro, ofreciendo a sus clientes descuentos y rebajas en una amplia variedad de productos única y exclusivamente durante este día. 24 horas en las que puedes hacerte con la equipación de tu equipo de futbol favorito, las zapatillas de 'street style' que siempre quisiste o esas mallas que tanta falta te hacen para ir a entrenar al gimnasio.

A pesar de la cercanía del 'Black Friday' de este año, de momento, se desconocen cuáles serán las propuestas de Nike para esta aclamada cita. Eso sí, si echamos un ojo a las ofertas del año anterior, a diferencia de otros establecimientos, el descuento de 'Black Friday' de Nike no se aplica a todo su stock, sino que la política de Nike durante la última edición del Black Friday fue volver a rebajar productos que ya estaban rebajados, es decir los que aparecían en su sección de Outlet.

De esta manera, si un artículo ya tenía un descuento del 40% en esta sección, se le podía añadir un descuento extra del 30% al incluir el código correspondiente. No obstante, permanece atento a su web, ya que este año puede ser diferente. ¡Tendremos que esperar unos días todavía!