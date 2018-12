El potente secador Dyson que puedes conseguir en oferta

El mismo cuenta con diversidad de accesorios que aumentarán tu experiencia de uso FRAN JUSTICIA Jueves, 20 diciembre 2018, 16:37

El próximo 25 de diciembre llega Papa Noel. Sí, ese señor con barba que año tras año controla si nos portamos bien o mal y en función de ello nos premia con regalos, ese. Eso sí, si todavía no has comprado los regalos para tus seres queridos, desde ya te digo que Papa Noel no lo va a hacer por ti, así que de ser así, yo me pondría las pilas. ¿En serio todavía no has decidido qué vas a regalarles?

Muchas veces retrasamos esta ardua tarea porque no tenemos ni idea de qué artículos pueden triunfar con esas personas tan especiales con las que compartimos nuestro día a día. Sin embargo, en ocasiones sólo tenemos que prestar atención a algunos de sus gustos o aficiones. Por ejemplo. ¿esa persona es demasiado coqueta? En ese caso deja de buscar regalo para él o ella, ya que lo tenemos y te aseguro que le va a encantar.

Este presente del que te hablo que se convertirá en un imprescindible para todos los 'beauty lovers' es sin duda el último secador lanzado por Dyson, el Dyson Supersonic, el cual se ha posicionado desde su lanzamiento como uno de los mejores instrumentos para secar el cabello sin que esté se vea dañado.

El mismo está valorado en más de 450 euros, pero gracias al código promocional Dyson de Descuentos Ideal puede ser tuyo por sólo 399 euros. ¿No te parece genial? Además, si decides hacerte con él y una vez en casa, tras probarlo, no te convence, podrás devolverlo sin ningún problema y de forma totalmente gratuita. Es decir, dispones de 30 días para probarlo sin compromiso y si no te interesa, te devolverán el importe sin problema, claro, siempre y cuando el producto se encuentre en perfecto estado.

Por otro lado, si lo que te asusta es que el mismo pueda romperse, no tienes de qué preocuparte, ya que dispone de una garantía de 2 años que te cubrirá sobre cualquier desperfecto o fallo técnico que el secador pudiera experimentar. Este detalle incluye también cualquier repuesto de piezas.

Sobre las cualidades de este potente secador, principalmente destaca por poseer control inteligente del calor, lo que te permitirá lucir un cabello brillante y natural sin que el calor lo dañe. Además, no tendrás que preocuparte por pasar horas secándote el pelo, ya que gracias a su potente motor digital Dyson V9 gira una media de seis veces más rápido que los motores de otros secadores de pelo y, por ende, genera un flujo de aire de alta velocidad que garantiza un secado rápido y un moldeado controlado.

Otras características que también pueden parecerte interesantes residen ante todo en los accesorios que incluye el pack en oferta, ya que los cabezales no se calientan en exceso, por lo que no existe peligro de daño al cuero cabelludo y además eliminan el encrespamiento y proporcionan un peinado más preciso. ¡Secar y moldear al mismo tiempo nunca fue tan fácil!

Si quieres conocer más detalles de este secador, no dudes en echar un ojo al resto de especificaciones disponibles en la tienda online de Dyson. ¡No te arrepentirás de llevártelo a casa o regalarlo!