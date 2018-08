5 portátiles que puedes llevarte con descuento en El Corte Inglés

Si estabas pensando en renovar tu equipo informático, estas ofertas del gran almacén pueden resultarte interesantes FRAN JUSTICIA Lunes, 13 agosto 2018, 11:05

El próximo 19 de agosto culminarán oficialmente las rebajas en gran parte de las tiendas y comercios de España. Se pondrá así a uno de los periodos de rebajas más exitosos de los últimos años, y es que se estima que, aproximadamente, el 70% de los españoles ha realizado alguna compra con motivo de las mismas. Este incremento de las ventas puede deberse en parte al hecho de que no solo han sido las tiendas de ropa las que han ofrecido productos con descuento, y es que no es el primer año que varios comercios especializados en otro tipos de productos también se suman a las mismas, entre ellos, MediaMarkt o Fnac.

Por esta razón, ha sido posible adquirir dispositivos informáticos, equipos de sonido o televisores, entre otros artículos, con descuentos de entre el 20 y el 70% durante los meses de rebajas. Pero, ¿y ahora? Las rebajas en estos productos ya no están activas, pero siempre te quedarán la promoción 'Superelectro' de El Corte Inglés, gracias a la cual podrás beneficiarte de un 15% de descuento en ordenadores, televisores, altavoces, etc. No obstante, si quieres que el ahorro sea mayor, ya puedes adelantarte a algunas de las ofertas del gran almacén para el próximo Black Friday de El Corte Inglés.

Si estabas pensando en renovar tu equipo informático, pero no querías caer en la quiebra económica, estás de suerte, ya que a continuación voy a dejarte algunos de los portátiles que puedes conseguir con un 15% de descuento adicional en El Corte Inglés. Hay de todas las gamas y marcas que puedas imaginar, por lo que estoy seguro de que entre estos modelos vas a encontrar ese aliado que llevas buscando tiempo y a un precio inmejorable. Estos son los 10 portátiles que puedes llevarte con descuento en El Corte Inglés:

1. Convertible Asus T10H-A-GR030T con 128 GB de disco duro por 254 euros.

2. Portátil Acer Aspira VX15 con 1 TB de capacidad por 764 euros.

3. Portátil Acer Swift 1 con 64 GB de almacenamiento por 254 euros.

4. Portátil Acer Swift 3 con 128 GB de disco duro por 509 euros.

5. Portátil Asus VivoBook X540YA con 1 TB de capacidad por 296,65 euros.