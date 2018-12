El portátil en oferta que puedes conseguir en eBay

Si tu peque ha pedido un ordenador para Navidad y no quieres gastar en exceso, este modelo es la solución FRAN JUSTICIA Miércoles, 5 diciembre 2018, 09:12

Acabamos de entrar en el mes de diciembre, pero ya son muchos los que no hacen otra cosa que pensar en los regalos de sus seres queridos. Y tú, ¿ya los has comprado? La realidad es que muchas personas optan por adquirir estos presentes antes del presente mes, aprovechando así las ofertas de 'Black Friday' y 'Cyber Monday'. No obstante, no todos nos acordamos de estas grandes citas del ahorro, por lo que nos vemos en diciembre sin regalos y con las fechas cada vez más cercanas.

Sin embargo, no tienes de qué preocuparte, y es que si buscas regalar un ordenador sin que ello te deje en la quiebra has llegado al lugar perfecto, puesto que en eBay tienen un 'chollo' que no puedes dejar escapar y que puedes aprovechar con el cupón eBay de Descuentos Ideal.

Se trata de un portátil Lenovo Ideapad 330-15iIKB, el cual resulta perfecto para regalas a niños o personas que no vayan a hacer un gran uso del mismo, puesto que es un modelo básico y poco potente, pero que ejecuta a la perfección con las principales tareas de ofimática y garantiza la navegación web.

El mismo costaba 445 euros, pero con el descuento de eBay, que es de un 21%, podrás llevártelo a casa por sólo 345,99 euros, lo que significa que ahorrarás en su compra más de 90 euros. ¿Qué te parece? ¡Además tienes los gastos de envío incluidos!

Sobre él, cuenta con una pantalla de 15 pulgadas con resolución HD, procesador Intel Core i3-7020U y tarjeta gráfica Intel HD Graphics 620. Además, posee 4 GB de memoria RAM, 128 GB de almacenamiento interno, licencia Windows 10 activada y conectividad Bluetooth, USB-C, WiFi y una salida HDMI que nos permitirá conectar nuestro portátil a un televisor o un monitor externo.

En resumen, se trata de un dispositivo eficaz que puedes conseguir a un gran precio. Eso sí, no te lo pienses mucho, ya que esta oferta esta limitada a disponibilidad de stock, por lo que puede agotarse en cualquier momento.