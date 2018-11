Así podrás comprar las prendas de tus futbolistas favoritos con descuento con el 'Black Friday' de Adidas

Zapatillas, camisetas, ropa deportiva... el catálogo de la conocida firma para esta cita del ahorro es uno de los más amplios FRAN JUSTICIA Martes, 6 noviembre 2018, 08:34

Queda poco más de un mes para la Navidad, por lo que a estas alturas ya son muchos los que no piensan en otra cosa que en ir comprando, o al menos decidiendo, los regalos de sus seres queridos para esta fecha tan emotiva. Y tú, ¿ya lo has decidido?

Está claro que buscar los regalos perfectos para esas personas que nos acompañan en nuestro día a día no es un asunto nada fácil, por lo que, ante todo, tómatelo con calma. Una vez que tengamos esto claro, lo mejor es regalar en función de sus gustos, inquietudes y aficiones, es decir, si le gusta mucho el deporte pero odia la música, no tiene sentido que le regales un disco, ¿no crees? Tampoco es bueno caer en regalos 'comodín', es decir, la típica bufanda, el perfume de todos los años, la corbata o el pijama de turno. No, por favor. Evítalos.

Sea como sea, te recomiendo que decidas los regalos antes del próximo 23 de noviembre, ya que este día se celebra el 'Black Friday', o lo que es lo mismo, tendrás una oportunidad única para ahorrar en la compra de los regalos de Navidad. ¿Vas a desaprovecharla?

Gracias a este evento especial podemos conseguir todo tipo de artículos a precio de ganga, desde ropa y calzado hasta equipos informáticos, pasando por productos de primeras marcas. De hecho, Adidas es una de las reconocidas firmas que se apuntará un año más al 'Black Friday', por lo que si tú o tu ser querido sois unos auténticos fanáticos del fútbol, podréis adquirir artículos de vuestros futbolistas favoritos con increíbles rebajas gracias a los descuentos de 'Black Friday'de Adidas. ¿Qué te parece?

Además, la conocida firma alemana no solo ofrece grandes descuentos durante el evento, sino que durante toda la semana anterior, al menos el año pasado, ofreció un 15% en una gran selección de productos, por lo que podrás disfrutar del 'Black Friday', probablemente, a partir de la próxima semana.

Famosos deportistas, especialmente futbolistas como Messi, Özil o De Gea o jugadores de baloncesto como Derrick Rose, son imagen de la marca germana, de ahí que el próximo día 23 de noviembre puedas hacerte con sus prendas con descuentos que alcanzan, en ocasiones, el 30%, así que no dudes en hacerte una lista con todo lo que buscas para conseguir los mejores artículos de Adidas a precio de ganga. ¡No te arrepentirás!