3 platos turcos que debes probar al menos una vez en la vida

Martes, 7 agosto 2018

Turquía es un país rico en cultura, arte y, sobre todo, tradiciones, pero si hay algo que destaca del país intercontinental es sin duda su rica y variada gastronomía, principal reclamo de la mayoría de turistas que se decantan por la zona. Y no, con variada no me estoy refiriendo a los distintos panes con los que puedes comerte un kebab. Turquía es mucho más que eso.

A continuación te dejo algunas sugerencias por las que puedes optar hoy. ¡No te vas a arrepentir!

1. Lahmacum

Es conocida por muchas personas como la 'pizza turca', y es que su parecido con el plato italiano es realmente sorprendente. Básicamente es una base de masa fina sobre la que se coloca carne picada con cebolla, limón, perejil y especias. El sabor es inmejorable, pero eso sí, ten cerca un vaso de agua, ya que suele picar bastante.

2. Köfte

Con este nombre se conoce a una especie de albóndigas que se elaboran con carne picada de ternera o cordero. Las mismas suelen ir mezcladas con diferentes especias, siendo las más habituales el pimentón y el orégano. Además, se mezclan con cebolla picada, verduras y huevo. Te las puedes comer asadas, fritas o al vapor, pero sea como sea, te van a encantar.

3. Corba

En Turquia se le conoce como una sopa, pero si te fijas es muy parecido al salmorejo o al gazpacho español. De hecho, se puede comer frío o caliente. Básicamente se compone de lentejas rojas, yogur y trigo.

Como ves, hay mucho más allá del típico kebab turco, así que olvídate por un día de este recurso fácil y dale a tu paladar el placer de saborear la verdadera comida turca. ¡No querrás comer otra cosa!