3 planes que puedes hacer en pareja este verano

Lunes, 6 agosto 2018, 09:18

En verano tenemos mucho tiempo libre, por lo que puede llegar un momento en el que sintamos que ya no nos llena nada de lo que hacemos con nuestra pareja. Ver películas y series nos obliga a estar enclaustrados en casa, dar un paseo no termina de convencerte y salir a comer un helado es el plan clave de todas las noches, ¿Te suena?

Volviendo al tema que nos ocupa, si sientes que los planes con tu pareja se están estancando, toma nota de estas alternativas que te propongo. ¡Te van a encantar!

1. Cocinar juntos una receta especial

Quedarse en casa no siempre está tan mal, especialmente si hacemos planes diferentes, ¿qué tal cocinar juntos? Os aconsejo buscar en alguna web especializada una receta que os guste a ambos y que sea difícil de elaborar, ya que así requerirá de más tiempo por vuestra parte. Id a hacer la compra, clasificad loa ingredientes, poned música y a trabajar.

2. Cenad en la azotea

Todos los edificios suelen tener azotea, así que no dudéis en subir a la vuestra para disfrutar de un atardecer juntos mientras cenáis esa receta tan rica que habéis preparado juntos. Será el broche de oro a un día único.

3. Id de picnic

Si lo que queréis es salir, pero estáis hartos de la playa y la piscina, el verano es un buen momento para entrar en contacto también con el turismo rural, es decir, coged vuestras maletas y alquilad una casa rural o bien id de picnic cerca de algún rio. ¡No os defraudará la experiencia!