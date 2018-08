5 planes para descubrir Dubái este verano

Estas alternativas satisfarán tu entretenimiento en la conocida ciudad de los Emiratos Árabes Unidos FRAN JUSTICIA Viernes, 17 agosto 2018, 09:06

El verano se acerca peligrosamente a su recta final, pero todavía son muchas las personas que no han disfrutado de sus más que merecidas vacaciones estivales, ¿te encuentras entre ellos? Si es así, a estas alturas estoy seguro de que estarás mirando como loco posibles destinos a los que viajar durante las mismas, pero deja de buscar, ya que tengo el destino perfecto para tus vacaciones. ¡Dubái!

La ciudad de los Emiratos Árabes Unidos es una de más grandes y cosmopolitas del mundo, por lo que te aseguro que no te vas a aburrir. Además, esta semana con el código promocional eDreams de Descuentos Ideal puedes beneficiarte de hasta 100 euros de descuento en tu paquete vuelo+hotel para Dubái, ¿necesitas algo más? No, no te preocupes si no tienes ni idea de qué hacer una vez allí, ya que a continuación voy a hablarte de algunos de los mejores planes que puedes llevar a cabo. ¡Toma nota!

1. Haz un poco de snowboard

Probablemente estarás pensando que me he vuelto completamente loco, pero no, es posible hacer un deporte de nieve en pleno desierto, y es que Dubái cuenta con el centro comercial Mall of The Emirates, uno de los más grandes del mundo, hasta tal punto que dentro del mismo hay recreada una pista de esquí. Sí, tal y como lo lees. Disfruta de las vistas desde una telesilla y lánzate con tu tabla o tus esquís por los más de 20.000 metros cuadrados de pista.

2. Siéntete el rey del mundo desde el Burj Khalifa

Es el edificio más alto del mundo, concretamente cuenta con 828 metros de altura repartidos en 124 plantas, por lo que te aseguro que las vistas serán inmejorables. Dubái es famosa por sus numerosos rascacielos, así que sin duda es un plan que sólo podrás llevar a cabo en esta ciudad, con permiso de Nueva York. Sin duda, te recomiendo ir al atardecer, te aseguro que la experiencia va a ser inolvidable.

3. Visita el Centro para el Entendimiento Cultural Jeque Mohammed

Si quieres irte de Dubái con una versión más cercana y realista de lo que es el islam, no dudes en acercarte hasta este centro que lidera un hombre musulmán que se casó con una europea, por lo que es un lugar perfecto para fomentar el encuentro intercultural. Allí resolverán todas tus dudas y además te ofrecerán comida típica de la zona. ¡Es visita obligada!

4. Navega en una abra

A pesar de ser una ciudad sumamente cosmopolita, Dubái cuenta también con varios lugares llenos de tradición y cultura antigua. Entre ellos, Dubái Creek, donde podrás subirte a las conocidas barcas llamadas abra. Viajarás a la década de los años 60 mientras navegas, disfrutas del atardecer y escuchas la llamada a la oración de la tarde desde los minaretes de las mezquitas.

5. Disfruta de un safari en el desierto

Desde un camión podrás ver todo tipo de animales en su habitat, especialmente leones, cebras y antilopes. Además, puedes tener la suerte de que tu viaje incluya trayecto por las dunas, una experiencia realmente mágica.