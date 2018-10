3 'planazos' para celebrar Halloween a lo grande

Este miércoles 31 de octubre se celebra la noche más terrorífica del año, es decir, Halloween, ¿ya estás preparado para ella? Si bien la celebración, de origen celta, es mucho más famosa en América, donde grandes y pequeños salen a las calles para atemorizar y buscar dulces en las casas de sus vecinos, en España cada vez más personas se animan a formar parte de ella, ya sea acudiendo a una fiesta disfrazados, viendo una maratón de pelis de miedo o celebrando una cena en casa con amigos. Y tú, ¿qué vas a hacer este Halloween?

En caso de que no estés muy creativo, no te preocupes, ya que a continuación voy a recomendarte tres auténticos 'planazos' para vivir un Halloween de infarto. ¡Te lo aseguro! Sólo tienes que apuntar bien estas ideas y comentárselas a tus amigos, seguro que no pueden resistirse...

1. Cena terrorífica en un hotel encantado

Muchos comercios y empresas de ocio y entretenimiento como restaurantes y cadenas hoteleras se suman a Halloween, creando menús especiales, fiestas temáticas y decorando sus respectivos establecimientos. De hecho, la cadena hotelera Iberostar organizará una serie de eventos y actividades en algunos de sus hoteles más emblemáticos, algunos de ellos situados en Mallorca y Tenerife, por lo que no dudes en hacer tu reserva para disfrutar de cóctel de bienvenida, menú temático y fiesta de disfraces en las famosas islas españolas.

2. Viaja a Transilvania

El hogar de Drácula, uno de los seres que más miedo puede llegar a darnos, no podía faltar en esta terrorífica lista de 'planazos', más aún si cabe si tienes en cuenta que podrás visitar incluso su famoso castillo, situado en una colina más que tenebrosa y que abrirá el día de Halloween para que conozcas los secretos más terroríficos del empalador más conocido de la historia. Por supuesto, allí Halloween se vive a lo grande, y sus calles, además de estar adornadas con motivos decorativos que recuerdan a este día, están llenas de niños y adultos disfrazados de fantasmas, hombres lobo, brujas y hasta calabazas andantes. Ah, el hotel en el que te hospedes probablemente te de alguna que otra sorpresita terrorífica, así que cuidado.

3. Disfruta de los villanos de Disney

A priori Disneyland puede parecerte que no es nada terrorífico, pero te aseguramos que durante Halloween sí, y es que por allí deambularán algunos de los personajes más malvados de las películas del estudio, desde Jafar hasta Hades, pasando por Maléfica, Cruella de Vil o la Reina Malvada, entre otros. Además, el parque es adornado especialmente para la fecha con figuras fantasmagóricas, telarañas, calabazas parlantes, árboles tenebrosos y muchos motivos decorativos más. Por si fuera poco, todas las atracciones permanecen disponibles, así que es el mejor momento para disfrutar del recinto por partida doble.