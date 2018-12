Piérdete con tu coche por algunos de estos lugares de Europa y disfruta de un puente diferente

Viajar con un vehículo particular, ya sea propio o alquilado, da muchas facilidades a la hora de visitar diversos parajes del país FRAN JUSTICIA Jueves, 6 diciembre 2018, 15:49

Hoy es festivo nacional en España, ya que se celebra el Día de la Constitución, por lo que probablemente no estarás trabajando. ¿Ya sabes cómo vas a aprovechar tu día libre?

En caso de que formes parte del grupo de los afortunados, no tendrás que conformarte únicamente con el día de hoy libre, ya que muchas empresas han decidido hacer puente, aprovechando así la cercanía del Día de la Inmaculada y el fin de semana. Sea como sea, no te quedes en casa descansando o viendo series, sino que aprovecha este día o días libres para conocer lugares de España que todavía no has visitado.

Puedes viajar con tu coche o bien puedes alquilar uno si lo prefieres, ya que así no tendrás que gastar en gasolina y podrás moverte con facilidad por el destino que vas a visitar si vas a utilizar otro medio de transporte como el avión o el autobús para ir allí. Aunque pueda parecerte a priori que es un gasto inútil alquilar un vehículo, te equivocas, ya que de esta forma no tendrás que depender del transporte público y podrás acceder a lugares a los que este no puede llegar.

Por si fuera poco, el alquiler no tiene porqué salirte un ojo de la cara, ya que con el descuento sixt de Descuentos Ideal puedes beneficiarte de un jugoso descuento de hasta el 30% en alquiler de vehículos, ya sea coche o furgoneta. Si no tienes ni idea de dónde ir en un día como hoy, tampoco tienes de qué preocuparte, ya que a continuación te detallo algunos destinos de gran interés. ¡Más fácil, imposible!

1. Siena, Italia

No es tan conocida como Roma o Venecia, pero Siena es sin duda una de las mejores zonas que puedes visitar en Italia, concretamente en la Toscana. Embriágate de la belleza de la Fonte Gaia, pasea por el Duomo de Siena, disfruta de una espectacular competición de caballos con el Palio de Siena, o piérdete en la exquisitez artística que brindan los museos de Santa María della Scala. Sea como sea no te olvides de ir a la Piazza del Campo a disfrutar de uno de los mejores atardeceres italianos que podrás experimentar en pleno centro con las sombras de los edificios adornando sus preciosas calles.

2. Mánchester, Reino Unido

Situada en Inglaterra se encuentra otro de nuestros destinos recomendados, un lugar que es muy famoso sobre todo entre los más futboleros, y es que en Mánchester podrás visitar el mítico estadio en el que ha disputado numerosos partidos el Manchester United. Es una zona perfecta para encontrarte con otras culturas y gente de todas partes del mundo, ya que numerosos estudiantes eligen Mánchester como destino de ERASMUS, principalmente también por su variada y rica vida nocturna llena de discotecas, clubs y bares en los que pasar el rato. No olvides visitar el Ayuntamiento, Albert Square, la Biblioteca Central, la John Rylands Library y el Mamucium, entre otros sitios imprescindibles.

3. Bilbao, España

Si el equipo de 'Juego de Tronos' eligió la capital de Vizcaya como lugar de rodaje por algo sería, ¿no crees? La ciudad cuenta con una increíble variedad de escenarios que te permitirán experimentar una activa mañana de ejercicio físico frente al mar haciendo un poco de 'running' mientras la brisa marina recorre tu rostro, disfrutar de un agradable día de campo y montaña, eso sí, muy abrigado, o por qué no, disfrutar de una ciudad cosmopolita con una gran variedad arquitectónica, y con numerosos establecimientos comerciales y restaurantes para pasar el día, siendo el Museo Guggenheim es el plato fuerte de la oferta.