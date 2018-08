3 parques acuáticos para divertirse en verano

¿Te has quedado sin planes para el fin de semana? Apunta estas alternativas y mójate en las atracciones acuáticas más arriesgadas FRAN JUSTICIA Jueves, 9 agosto 2018, 08:55

Los termómetros no bajan de los 40 grados en muchos lugares de España y, por primera vez en años, has pillado un finde sin trabajar, ¿ya tienes planes para aprovechar este milagro que no volverá a producirse en mucho tiempo?

Si no te apetece un día de playa y buscas algo diferente, no dudes en seguir leyendo, ya que voy a recomendarte algunos de los mejores parques acuáticos que puedes disfrutar en nuestro país. Llama a tus amigos, preparad la mochila, los bocadillos, los bañadores y preparaos para unas atracciones de infarto. Ah, y si lo que te preocupa es el dinero, con el código promocional Atrápalo de Descuentos Ideal puedes ahorrar en la compra de tus entradas.

1. Aquamijas, Málaga

Si quieres disfrutar de un día de parque acuático en familia, en Aquamijas encontrarás la mejor opción, ya que además de encontrarse en pleno centro de la Costa del Sol, lo que lo hace muy accesible. Además el parque cuenta con todo tipo de atracciones acuáticas, desde elevados toboganes para los más arriesgados hasta barcos piratas naufragados para los más peques.

2. Warner Beach, Madrid

En pleno Parque Warner de Madrid puedes encontrar un espacio ideal para los amantes de las atracciones acuáticas y de algunos de los personajes más conocidos de DC. En concreto este año se han inaugurado seis nuevas atracciones de agua basadas en Superman, Batman, Wonder Woman o el Joker, entre otros. Eso sí, este parque acuático no es apto para los que no son arriesgados, puesto que las atracciones cuentan con vertiginosas caídas y giros inesperados.

3. Aquavera, Almería

Muy cerca de Granada se encuentra Aquavera, un parque acuático en el que podrás caer al vacío desde más de 15 metros gracias a Kamikaze, uno de los toboganes más famosos del complejo. Además, cuenta con un espacio único, el Aquodromo, donde podrás retar a tus amigos a carreras por el agua. ¿Te atreves?

Por ser verano la mayoría de entradas a estos lugares no oscilan más allá de los 15-20 euros, así que no dudes en acudir a estos parques para pasarlo en grande sin caer en bancarrota.