Ordenadores y accesorios informáticos con descuento en el 'Black Friday' de PcComponentes

FRAN JUSTICIA Lunes, 5 noviembre 2018, 11:47

Admítelo, con Noviembre ya en nuestras vidas no haces otra cosa que pensar en el 'Black Friday'. Sí, ese periodo de precios especiales gracias al cual podemos adquirir una amplia variedad de artículos a precio de ganga, ¿Lo recuerdas? Ya sea porque quieres adelantarte en la compra de los regalos de tus seres queridos para la próxima Navidad o bien porque te apetece darte un caprichito, este evento del ahorro es la oportunidad idónea para que tu bolsillo no note estos importantes desembolsos.

Esta cita, que tuvo su origen en Estados Unidos, se celebra anualmente el día posterior al Día de Acción de Gracias, pero no te confíes, ya que muchas marcas deciden adelantarlo e incluso ampliarlo a todo el presente mes, por lo que te recomiendo que permanezcas atento para no perderte ningún 'chollo' del 'Black Friday' de este año. Gracias a los descuentos de este podemos comprar artículos de todo tipo con jugosos descuentos, desde juguetes para los más pequeños hasta las últimas tendencias en moda, pasando, por supuesto, por ordenadores, consolas y accesorios informáticos.

De hecho, estos últimos productos son los que año tras año se colocan en el ranking de más vendidos, de ahí que marcas como PcComponentes quieran participar una vez más en este evento del ahorro. Eso sí, de momento no te puedo asegurar cuáles serán las ofertas de la conocida cadena de establecimientos especializada en el sector informático para este año, y es que no será aproximadamente hasta la próxima semana cuando las marcas comiencen a revelar cuáles serán sus propuestas para este año y, por ende, no será hasta ese día cuando conozcamos oficialmente los descuentos de 'Black Friday' de PcComponentes.

No obstante, si echamos un ojo a las promociones de PcComponentes el año pasado, el 'Black Friday' de la firma duró una semana y cada día estuvo dedicado a una categoría en especial, con descuentos que iban desde el 10 hasta el 70% en algunos artículos. Ordenadores, periféricos, smartphones, tablets, wearables, televisores, componentes gaming... La lista era muy amplia.

Entre los artículos que los consumidores pudieron llevarse con descuento destacaron el iphone 6, el Samsung Galaxy S8 o un televisor LG ultra 4K de 55 pulgadas, entre otros. ¿Cuáles serán los elegidos de PcComponentes este año? ¡Permanece atento a su web!