4 ofertas de la semana de Carrefour que no puedes dejar escapar

Al igual que otros establecimientos, el gran almacén se adelanta a las promociones del 'Black Friday' con jugosos descuentos y rebajas FRAN JUSTICIA Miércoles, 17 octubre 2018, 13:09

Estamos a mediados del mes de octubre, lo que significa que la Navidad está a la vuelta de la esquina y, por ende, también el 'Black Friday'. Este evento, aclamado por los más ahorradores, es un momento perfecto para adquirir artículos con precios muy bajos, lo que motiva un amplio volumen de ventas, más aún si tenemos en cuenta la gran cercanía con las fiestas navideñas.

No obstante, el 'Black Friday' se celebra a finales del mes de noviembre, por lo que todavía quedan unas cuantas semanas para poder disfrutar de estos descuentos tan esperados. Tranquilo, afortunadamente algunos establecimientos están calentando motores para dicha cita, ofreciendo algunas promociones muy interesantes en una amplia variedad de artículos, por lo que quizá no tengas que esperar hasta el 'Black Friday' para comprarte ese móvil que tanto deseas o esos zapatos que viste en un escaparate y no pudiste borrar de tu mente.

De hecho, Carrefour es una de las empresas que se ha adelantado al 'Black Friday' y si no lo crees, sólo tienes que echarle un ojo a estas cuatro ofertas que mantiene activas actualmente el conocido gran almacén. Puedes beneficiarte de ellas haciendo uso del cupón Carrefour de Descuentos Ideal. ¡Apúntalas todas!

1. Semana de la impresión

Si necesitas una impresora, cartuchos de tinta o cualquier accesorio de impresión, no dudes en aprovechar los descuentos de Carrefour con motivo de la Semana de la Impresión. Rebajas de hasta el 50% en una amplia variedad de marcas y artículos. Canon, HP, Epson... ¡Tú decides!

2. 80% de descuento en alimentación

¿Hiciste la compra del mes y te quedaste corto? No te preocupes, ya que esta semana puedes llenar el carrito de la compra sin que ello afecte mucho a tu bolsillo, y es que el gran almacén ofrece descuentos y rebajas de hasta el 80% en una amplia variedad de productos de alimentación, desde aceite hasta yogures, pasando por embutidos, carnes o pizzas.

3. Superchollos

No esperes mucho para aprovechar esta promoción de Carrefour, y es que sólo hoy puedes llevarte a casa televisores, ordenadores, lavadoras, frigoríficos, maletas y muchos más productos con jugosos descuentos que van desde el 5 hasta el 50%. ¿Qué te parece?

4. Baby is coming

¿Has sido o vas a ser papá o mamá en los próximos meses? Disfruta ya de un 15% de descuento en Carrefour en sillas de coche, mobiliario, cunas, biberones, pañales, extractores de leche y muchos artículos más relacionados con el cuidado de tu peque. ¡No te arrepentirás!