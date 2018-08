3 ofertas del día de Media Markt para todos los gustos

La cadena de establecimientos ofrece esta semana diversos descuentos en una amplia variedad de productos FRAN JUSTICIA Viernes, 10 agosto 2018, 10:07

Este año no sólo hemos tenido la oportunidad de hacernos con grandes gangas en los comercios textiles, sino que otras empresas, especialmente las especializadas en electrónica y tecnología, también se han animado a ofrecer descuentos especiales en una amplia selección de productos, por lo que conseguir una videoconsola o un televisor de 50 pulgadas ha sido muy económico.

No obstante, esto no quiere decir que todavía no puedas aprovechar algunas de las ofertas que mantiene activas MediaMarkt, uno de los comercios que se ha sumado a la temporada de rebajas, y es que la cadena especializada en artículos tecnológicos todavía cuenta con artículos rebajados y si no, siempre puedes optar por adelantarte al Media Markt Black Friday de Descuentos Ideal y hacer uso de las primeras ofertas de este día de precios especiales tan esperado. ¿Qué te parece?

Echando un ojo a la tienda online de MediaMarkt, estas son algunas de las mejores ofertas para el día de hoy:

1. Televisor LED de 65 pulgadas

El televisor 65UH770V.AEU de LG te espera en MediaMarkt para ofrecerte una gran calidad de imagen con la que podrás visualizar los contenidos con todo detalle y color. Además, incorpora un conjunto de tecnologías que consiguen unas imágenes de gran nitidez, también conocidas como Ultra Luminance y Local Dimming, las cuales acentúan la claridad de la imagen.

Por otro lado, cuenta con decenas de apps para aumentar tu entretenimiento y también dispone de conexión a internet, ¿necesitas algo más? ¡Llévatela con un 31% de descuento! Eso sí, date prisa, ya que sólo mantendrá este descuento hasta agotar existencias.

2. Consola Switch

Es, sin duda, la consola del momento, por lo que todos quieren hacerse con ella. No obstante, su elevado precio ocasiona que sean pocos los que puedan disfrutar de todo el rendimiento y entretenimiento que la misma proporciona, pero, ¿y si te la llevas con descuento en MediaMarkt? Ahora puede ser tuya a un precio realmente competitivo y lo mejor, con dos juegos de regalo. ¡Elige los que prefieras!

3. Aire acondicionado Wide

¿No puedes más con el calor infernal de tu casa? ¡Consigue ya el nuevo aire acondicionado Wide y disfruta de la mejor de las temperaturas en tu domicilio! El mismo lleva incorporado la tecnología invertir y cuenta con alta eficiencia energética, por lo que ahorrarás energía y, por ende, tu factura de la luz no te llevará a la quiebra. Y eso sin dejar de mencionar que también servirá para dar calor en invierno, ¿necesitas algo más?