Ofertas de hasta el 50% en el Cyber Monday de Media Markt: sus mejores rebajas

La cadena de establecimientos especializada en artículos tecnológicos ofrece ya miles de productos con suculentos descuentos FRAN JUSTICIA Lunes, 26 noviembre 2018, 10:34

No nos hemos terminado todavía de recuperar del 'Black Friday' y ya tenemos que pensar en una nueva tanda de ofertas, y es que sí, el 'Cyber Monday' ya está aquí, o lo que es lo mismo, otra gran cita del ahorro gracias a la cual podemos ahorrar al adquirir los presentes de nuestros seres queridos de cara a Navidad o, por ejemplo, darnos un caprichito si no encontramos lo que buscábamos durante el 'Black Friday'. ¿Qué te parece?

Eso sí, no esperes disfrutar de las ofertas de 'Cyber Monday' en tiendas físicas, ya que a diferencia del 'Black Friday', estos descuentos son exclusivos de los comercios electrónicos, es decir, de las tiendas online. No obstante, ello no significa que sólo celebre el 'Cyber Monday' Amazon o eBay, y es que algunos establecimientos físicos se suman a este evento mediante sus tiendas online.

Tal es el caso de Media Markt que ya cuenta con multitud de descuentos en su página web. Los mismos, que afectan a gran diversidad de categorías de productos, no estarán únicamente durante el día de hoy, sino que la cadena de establecimientos vuelve a ser pionera en este tipo de promociones y ha ampliado su 'Cyber Monday' hasta mañana, es decir, hasta las 23:59 horas del día 27 de noviembre podrás aprovechar los descuentos de Media Markt con motivo de esta cita del ahorro. Así sí se empieza bien la semana, ¿verdad?

La mayoría de descuentos de 'Cyber Monday' de Media Markt afectan ante todo a ordenadores, por lo que puedes conseguir portátiles a precio de ganga, por ejemplo, un Acer Aspire ES 17 por 319 euros, un LG GRAM 14Z980 por 899 euros, o un Lenovo ideapad 720S por 749 euros, entre otros dispositivos. Esto implicaría un descuento de aproximadamente el 20% con respecto a su precio oficial de lanzamiento al mercado. ¡Casi nada!

Además, también dispones de descuentos en televisores, tablets, consolas, videojuegos, cámaras, periféricos y pequeños electrodomésticos. ¿Qué más necesitas? ¡No te lo pienses más y aprovecha ya el 'Cyber Monday' de Media Markt! No te arrepentirás, te lo aseguro.