Ofertas del 70% en el Cyber Monday de H&M: vuelve el mono que ha arrasado

La cadena sueca se apunta a esta cita del ahorro con una amplia diversidad de descuentos FRAN JUSTICIA Lunes, 26 noviembre 2018, 10:25

Hoy no es un lunes cualquiera. No, no lo digo porque tu cuenta bancaria se encuentre al borde de la quiebra después del 'Black Friday', sino más bien porque se celebra el 'Cyber Monday', o lo que es lo mismo, otra gran oportunidad para ahorrar al realizar tus compras de Navidad. Electrodomésticos, videojuegos, ordenadores.... ¡Todo lo que imagines tendrá descuento!

Si bien la cita es un buen momento para adquirir los regalos de tus seres queridos con descuento, no cabe duda de que también puede ser una buena alternativa de cara a conseguir ese 'must have' que por ser fin de semana las tiendas no podían reponer, y es que la mayoría de comercios reponen sus productos el lunes. Suena genial, ¿verdad?

Por esta razón quizá hoy tienes la oportunidad de pasar a la historia al conseguir el mono de H&M que todas quieren conseguir y que muy pocas poseen en su armario. El mismo salió al mercado un viernes y tardó horas en agotarse. Hoy quizá la cadena sueca ha decidido reponerlo, pudiendo así obtenerlo con descuento gracias a los descuentos de hasta el 70% de 'Cyber Monday' de H&M.

Dichos descuentos no son nada despreciables, y es que la conocida firma textil cuenta artículos seleccionados al mejor precio. Eso sí, no esperes disfrutar de estos descuentos en la tienda física, ya que a diferencia del 'Black Friday', el 'Cyber Monday' es exclusivo de los comercios online.

En lo que respecta al mono en sí, se trata de mono largo negro de fiesta con detalle de una especie de capa de encaje. El mismo cuesta 49,99 euros y hasta hace unos días estaba completamente agotado. No dudes en echarle un ojo a la tienda online de H&M para comprobar si todavía tiene descuento.