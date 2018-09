3 ofertas del día de Amazon para ahorrar en la decoración de tu hogar

Si con la llegada del otoño estabas pensando renovar la ubicación de los muebles de tu casa o comprar nuevos artículos para mejorar las distintas estancias, hoy estás de suerte FRAN JUSTICIA Lunes, 17 septiembre 2018, 13:07

Quedan 4 días para que demos la bienvenida oficialmente al otoño, esa estación en la que volveremos a los tonos grises, a la manga larga, a las tardes de sofá, manta y peli. En definitiva, a despedirnos del sol. Con motivo de la llegada de esta estación, son muchas las personas que se plantean una redecoración de su hogar, y es que los colores chillones, los sofás orientados hacia las ventanas o la ausencia de cortinas no son ni mucho menos las mejores alternativas para los próximos meses de frío que se avecinan.

Si precisamente te has levantado esta mañana pensando en utilizar el próximo finde para poner en marcha la redecoración de tu domicilio, estás de suerte, ya que echando un ojo a las ofertas del día de Amazon me he percatado de que el gigante comercial online dispone de un sinfín de artículos que pueden venirte genial para tu nueva decoración. Estas promociones especiales sólo podrás aprovecharlas si haces uso del código promocional Amazon de Descuentos Ideal. ¿Vas a desaprovechar esta oportunidad única?

A continuación te dejo algunas de las ofertas más interesantes. ¡No dudes en entrar en Amazon para conocer otras alternativas que también pueden resultar de tu interés!

1. Lámpara Aukey

Los días comienzan a ser más oscuros y grises, por lo que el uso de luminarias es prácticamente necesario. Llena tu hogar de luz con esta minimalista lámpara Aukey con iluminación blanca cálida con tres niveles de intensidad, y modo RGB con hasta 256 colores con cambio automático. Además, cuenta con control táctil, basta con tocarla para que se encienda, y te saldrá sólo por 20,79 euros, lo que implica un ahorro de 5 euros con respecto a su precio oficial de mercado.

2. Tocadiscos 1byone

La decoración 'retro' y 'vintage' está a la orden del día y es tendencia, así que no dudes en hacerte con este tocadiscos 1byone, el cual además es portátil, por lo que podrás llevártelo fácilmente a cualquier parte. El mismo lleva altavoces incorporados, cuenta con conexiones USB, por lo que incluso podrás reproducir música desde tus dispositivos móviles, y tiene 3 velocidades de reproducción. ¡Consíguelo con un 10% de descuento! Será tuyo por sólo 59,49 euros. ¿Qué más necesitas?

3. Intex sofá cama

Igual te parece una exageración, pero la Navidad, aunque no lo creas, está a la vuelta de la esquina, por lo que tener en casa un sofá cama para nuestros futuros invitados no viene nada mal. Si piensas igual, en Amazon dispones de Intex, un sofá cama con cobertura superior impermeable de calidad, fácil de transportar, con posavasos incluidos y plaza para dos personas. ¡Consíguelo por 57,30 euros!