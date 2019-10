Así es el nuevo libro de Greta Thunberg, la publicación que promete revolucionar el mundo

Llegará a todas las librerías el próximo 14 de noviembre R.I Lunes, 7 octubre 2019, 09:43

«No habrá otra oportunidad». Aparece en el título del libro de la jovencita sueca Greta Thunberg, «Nuestra casa está ardiendo». Greta Tintín Eleonora Ernman Thunberg (3 de enero de 2003, Estocolmo), es la heroína de esta historia, que los jóvenes de la Tierra, y muchos más, esperan no termine en la última tragedia. Un libro traducido a un grito enérgico para movilizar a los Estados, especialmente los más poderosos. Convencerlos de que solo con políticas eficaces y coordinadas se puede frenar la catástrofe climática.

Hace unas semanas, la joven oradora, Greta Thunberg, en un desgarrador discurso de no más de dos minutos, habló de frente a los 91 jefes de Estado y de Gobierno presentes en la cumbre del clima. Con una retórica dura, que nadie hubiera pensado, la estudiante y activista que hace un año dejó de asistir a clases los viernes para protestar en forma solitaria frente al Parlamento de Suecia, con una pequeña pancarta en la que simplemente decía: «Skolstrejk for Klimate» (¨Huelga escolar por el clima»), caló hondo con sus palabras a personajes como Angela Merkel, la canciller de Alemania, al presidente de Francia, Emmanuel Macron, y al primer ministro de la India, Narendra Modi, entre muchos otros, pese a que sus propuestas eran relevantes.

Con aplomo, Thunberg afirmó a los asistentes a la cumbre: «Yo no debería estar aquí, sino muy lejos, en la escuela. Vienen a nosotros los jóvenes, buscando esperanzas, ¿cómo se atreven?…Han robado mis sueños y mi niñez con sus palabras huecas y, sin embargo (afirman) que soy una de las «suertudas»…»Los ojos de todas las futuras generaciones están puestos en ustedes. Si optan por fallarnos, nunca se los perdonaremos».

Sinopsis de 'NUESTRA CASA ESTA ARDIENDO; HISTORIA DE UNA FAMILIA Y DE UN PLANETA EN CRISIS'

Tras una vida llena de emociones y de viajes por todo el mundo junto a su marido, la vida de Malena Ernman se desmorona cuando la mayor de sus hijas deja de comer. Con tan solo ocho años, Greta ha visto en el colegio un documental sobre el cambio climático y no puede comprender que el mundo no se detenga y no se hable de otra cosa. Al poco tiempo cae en una depresión severa y pierde diez kilos. Sus padres emprenden una lucha feroz por su salud hasta que le diagnostican el síndrome de Asperger.

¿Quién es Greta Thunberg?

Greta Thunberg es una joven activista climática sueca. En agosto de 2018 inició una huelga por el clima todos los viernes que se ha convertido en un fenómeno global al haberse expandido desde Estocolmo al resto del mundo. Se ha reunido con mandatarios europeos y ha dado discursos, escritos por ella misma, en, entre otros foros, las Naciones Unidas y ante los máximos dirigentes de la Unión Europea en Bruselas. Greta ha sido nombrada por Time como una de las jóvenes más influyentes del mundo y es candidata al Premio Nobel de la Paz. Sus discursos están reunidos en el volumen Cambiemos el mundo, publicado por Lumen en 2019. Junto a sus padres y su hermana Beata, es autora del libro Nuestra casa está ardiendo. Una familia y un planeta en crisis. #fridaysforfuture #climatestrike #huelgaporelclima