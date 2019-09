Estas son las novedades literarias para el otoño 2019

Libros muy esperados que harán menos dura la vuelta a la rutina R.I Lunes, 2 septiembre 2019, 11:05

Septiembre ya está aquí, y con él la vuelta al cole, a la oficina y al trabajo. A todos se nos hace difícil volver de vacaciones, pero siempre es más fácil con un buen libro, y es que el otoño 2019 viene cargado de propuestas muy esperadas. Durante los meses de julio y agosto las editoriales cesan su actividad, por eso, septiembre es el mes en el que las novedades literarias llegan a los lectores.

¿Quieres saber cuáles son?

Aquí te dejamos una selección de seis libros que van a estar en boca de todos:

Los testamentos, Margaret Atwood

En esta secuela de El cuento de la criada, Margaret Atwood responde a las preguntas que han corroído a los lectores durante décadas. Cuando [¡Spoiler del final del primer libro!] las puertas de la furgoneta se cerraron de golpe tras Offred, los lectores no tenían forma de saber cuál iba a ser su futuro: ¿la libertad, la prisión o la muerte? Con la publicación de Los testamentos, la espera ha terminado.

Margaret Atwood recupera la historia quince años después de que Offred se adentrara en lo desconocido, con los testimonios de tres narradoras del mundo de Gilead.

Fecha: 12 de septiembre.

La chica que vivió dos veces (Milenium 6), David Lagergrantz

oda gran historia merece un gran final y esta novela es el cierre de una serie que ha vendido más de 100 millones de ejemplares en todo el mundo. Lisbeth Salander está preparada para la batalla final contra la única persona que, siendo idéntica a ella, es su opuesta en todo: su hermana Camilla. Pero esta vez, Lisbeth tomará la iniciativa.

Mikael Blomkvist, por su parte, está investigando la muerte de un mendigo del que solo se sabe que ha fallecido pronunciando el nombre del ministro de Defensa del gobierno sueco y que guardaba el número de teléfono del periodista en el bolsillo.

Fecha: 27 de agosto.

Tiempos recios, Mario Vargas Llosa

La nueva novela del Premio Nobel de literatura es una historia de conspiraciones políticas e intereses encontrados durante la Guerra Fría. Una mentira que pasó por verdad y cambió el devenir de América Latina.

La novela nos sitúa en Guatemala en el año 1954. El golpe militar perpetrado por Carlos Castillo Armas y auspiciado por Estados Unidos a través de la CIA derroca el gobierno de Jacobo Árbenz. Detrás de este acto violento se encuentra una mentira que pasó por verdad: la acusación por parte del gobierno de Eisenhower de que Árbenz alentaba la entrada del comunismo soviético en el continente.

Un hombre decente, John Le Carré

Londres 2018. Vuelven los espías y vuelve John le Carré. Una novela de tensión incesante por el mayor cronista de nuestra época.

Nat, un veterano de 47 años de los servicios secretos británicos que cree que su carrera en la agencia ha concluido esta de vuelta en Londres con su mujer, la resignada Prue. Pero con la amenaza creciente de Moscú, la Oficina tiene otra misión para él: hacerse cargo de una subestación de Londres con un desorganizado grupo de agentes.

Fecha: 22 de octubre.

Podemos salvar el mundo antes de cenar, Jonathan Safran Foer

El cambio climático es un problema real y Jonathan Safran Foer cree que podemos hacer algo para solucionarlo: cambiar lo que comemos a diario. La mayoría de los libros que abordan la crisis del medioambiente son densos, académicos y están repletos de estadísticas impersonales. Este, sin embargo, es accesible, inmediato y ofrece una solución clara que los lectores pueden poner en practica inmediatamente: reducir el consumo de carne.

Mezclando ensayo, reportaje periodístico y su propia biografía, historia y actualidad, Jonathan Safran Foer se mete de lleno en uno de los principales dilemas de nuestra época de una forma urgente, creativa y sorprendente.

Fecha: 01 de octubre.

El instituto, Stephen King

El instituto es la nueva e inquietante novela del maestro Stephen King. Deudora de Ojos de fuego y con un elenco de personajes juveniles (como en It y en Stand By Me) con los que podemos empatizar, nos recuerda de inmediato al mejor King.

En mitad de la noche en un barrio tranquilo de Minneapolis raptan a Luke Ellis, de doce años, tras haber asesinado a sus padres. El niño se despierta en la siniestra institución conocida como el Instituto, en un cuarto que se asemeja al suyo pero sin ventanas. En habitaciones parecidas hay más niños, que comparten capacidades especiales como la telequinesia o la telepatía.

Fecha: 12 de septiembre.

