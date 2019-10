Todo lo que necesitas para sorprender a tu pareja en San Valentín

Si aún no sabes qué regalarle a tu pareja, aquí te traemos varios planes e ideas para triunfar en San Valentín A.Á. Jueves, 17 octubre 2019, 13:40

El 14 de febrero está a la vuelta de la esquina, San Valentín no se va a hacer esperar, y cada vez está más cerca el momento de hacerle un detalle a esa persona tan especial. El Día de los Enamorados tiene tantos seguidores como detractores, pero la realidad es que si no tienes pareja también puedes hacerle un regalo a tu madre, a tu hermana o algún amigo o amiga; porque, aunque no te guste esta fecha, ¿a quién no le gusta recibir un regalo o un detalle?

A todos nos encantan las sorpresas sea el día que sea, y tener muestras de cariño con nuestros seres queridos nunca está de más, por eso, y si necesitas ideas para San Valentín, no te puedes perder todo lo que te proponemos en este artículo:

Un día marcado en rojo

Este año, San Valentín se celebrará el próximo jueves 14 de febrero. Existen muchos rumores y leyendas alrededor de esta fecha y del Santo Valentín, muchas de ellas incluso disparatadas o poco creíbles; la más aceptada habla de un sacerdote que, pese a que las autoridades romanas prohibían contraer matrimonio a los jóvenes soldados, por considerar que serían mejores combatientes si no tenían ataduras familiares, se dedicaba a casar a las parejas en secreto según el rito católico. El 14 de febrero San Valentín fue sentenciado a muerte y desde entonces esta fecha nos rememora la importancia del amor y la amistad.

Ideas para San Valentín

Si aún no sabes qué regalarle a tu pareja, o por mucho que lo piensas no se te ocurre nada que esté a la altura, no te preocupes, porque aquí te traemos varios planes de San Valentín para dejar sin palabras a tu media naranja:

Organiza una escapada: sin duda regalar experiencias es una de las tendencias del momento, atrás quedaron las flores o los bombones, lo mejor para acertar es regalar un viaje, una noche de hotel o una cena en la que ambos puedan disfrutar.

A la hora de regalar escapadas es importante tener en cuenta el lugar donde hospedarse, un hotel en San Valentín debe estar preparado previamente para que la noche sea lo más romántica posible. ¡No olvides pedir que no falte el champán y algo de comer como fruta o chocolate!

Conquístala o conquístale por el estómago, regala restaurantes en San Valentín, una cena romántica en un lugar especial o reserva mesa en su restaurante favorito, seguro que te le encantará.

Por último, pero no menos sentimental e importante, las tarjetas de San Valentín. Busca opciones personalizables, con un extra de originalidad donde plasmar el cariño y que nunca olvide «ese 14 de febrero».

¿Necesitas una ayuda de última hora para San Valentín?

¿Aún estas decidiendo si celebrar o no el Día de los Enamorados? Pues no te lo pienses más, porque sin duda el empujón que necesitas son las ofertas, sí promociones con las que podrás comprar más baratos tus obsequios para este 14 de febrero.

Si buscas algo personal y que refleje todo el cariño de la relación, CHEERZ ofrece jugosos descuentos en sus álbumes de fotos e imanes con forma de corazón. ¡Podrás tener impresos todos vuestros recuerdos!

Si tu chica o tu chico es de los que prefieren darse un buen capricho en estas fechas, no dudes en echar un ojo a marcas como LookFantastic, La Redoute, TOUS, Amazon o El Corte Inglés, ¡seguro que encuentras lo que necesitas!