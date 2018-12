Navidad en Nueva York: 4 planes que tienes que hacer

Aprovechando los días libres son muchas las personas que deciden realizar un viaje para disfrutar de las fiestas FRAN JUSTICIA Viernes, 21 diciembre 2018, 12:22

La Navidad está a la vuelta de la esquina, una época en la que, por lo general, solemos reunirnos con la familia y los amigos para disfrutar de momentos juntos que queden para siempre en nuestra memoria. Sin embargo, la tendencia en los últimos años está revelando que cada vez más personas prefieren pasar las fiestas fuera de casa y de su entorno. De hecho, según un reciente estudio, un 30% de los encuestados prefería viajar y disfrutar de sus vacaciones de Navidad en un destino distinto al habitual de residencia. ¿Te encuentras dentro de ese porcentaje?

Yo claramente sí, y es que no pasa nada porque un año no comamos con la familia, sobre todo, si eso implica que no tener que aguantar las bromas de nuestro cuñado o esa inmensa cantidad de comida que nos ofrece la suegra. Créeme, va a ser lo mejor. Por esa razón me he puesto a buscar como loco posibles destinos ideales para mis vacaciones y ya lo he encontrado: Nueva York.

La ciudad de Estados Unidos es sumamente llamativa durante los 365 días del año, pero en Navidad el interés crece aún más, y es que son numerosas las películas con temática navideña que han sido localizadas o ambientadas en las calles de la conocida Gran Manzana. Luces por doquier, villancicos, nieve, Santa Claus... ¡Nueva York es lo que necesitas esta Navidad!

Sí, sé que un viaje no es precisamente barato y menos aún a Nueva York, pero, ¿y si te digo que con el código promocional Iberostar de Descuentos Ideal podrás beneficiarte de un jugoso descuento al reservar tu alojamiento? La cosa cambia, lo sé. Si ya te he convencido, sigue leyendo, ya que a continuación te voy a hablar de algunas actividades que vas a poder llevar a cabo en Nueva York. ¡Te van a encantar, te lo aseguro!

1. Visita el árbol de Navidad de Rockefeller Center

Mide 20 metros de largo y está decorado con 8 kilómetros de luces, suponiendo por ende una atracción en sí mismo. Hacerte fotos junto a él será una experiencia que nunca olvidarás, ya que además conocerás a muchas personas de otros lugares del mundo. Recuerda ir entre las 5:30 y las 23:30 horas de la noche, ya que es en este periodo de la jornada cuando podrás encontrarlo iluminado.

2. Haz un tour para ver la iluminación

Otra actividad que puedes llevar a cabo en la Gran Manzana es un tour desde un autobús para ver toda la iluminación de la ciudad y, sobre todo, los preciosos escaparates de la Quinta Avenida. Los mejores días para hacer este recorrido, que se conoce como Holidays Lights Tour, es el 22 o el 23 de diciembre, ya que el 24 y el 25 será prácticamente imposible encontrar plaza.

3. Compra en los mercados navideños

Si te gusta comprar, no dudes en pasarte por alguno de los numerosos mercados navideños de Nueva York. Algunos de los mejores son el Byant Park y el Union Square. Mientras que el primero empieza el 27 de octubre y termina el 2 de enero de 2019, el segundo sólo podrás disfrutarlo hasta el 24 de diciembre, por lo que no dudes visitarlo antes que el Bryant Square. Encontrarás auténticas piezas hechas a mano que te dejarán un recuerdo único de esta Navidad.

4. Un clásico: acudir a ver 'El Cascanueces'

Tchaikovsky pone música y Balanchine coreografía a este clásico de la Navidad. Soldados de juguete, increíbles efectos visuales, el magistral teatro David H. Koch Theatre... Nunca vivirás una Navidad igual. Puedes disfrutarlo sólo hasta la primera semana de enero, por lo que te recomiendo reservar tus entradas cuanto antes.