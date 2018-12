3 móviles que puedes llevarte por menos de 400 euros en Media Markt

Estas ofertas de última hora son perfectas para los que no han encontrado aún regalo para Papa Noel o Reyes FRAN JUSTICIA Martes, 25 diciembre 2018, 12:11

Estamos a 25 de diciembre, lo que significa que a estas alturas Papa Noel ya habrá pasado por la mayoría de casas para dejar presentes a todos aquellos que se hayan portado bien. No obstante, Santa no puede hacer bien su trabajo si tú previamente no has comprado los regalos que querías entregar a tus seres queridos. ¿Te ha ocurrido?

La mayoría de españoles dejamos todo para última hora, pero tranquilo, si este año no has comprado los presentes para esas personas especiales de tu vida, afortunadamente los comercios online abren los 365 días del año, por lo que incluso hoy, día de Navidad, puedes adquirir productos para alegrarles estas fiestas.

Si no tienes ni idea de qué regalarles, opta por la tecnología, ya que con ella nunca se suele fallar. ¿Qué te parece regalar un móvil de última generación? Sí, sé que estos artículos no suelen ser precisamente baratos pero, ¿y si te digo que puedes conseguir smartphones por menos de 400 euros? No, no es ninguna broma, en Media Markt con el código promocional Media Markt de Descuentos Ideal puedes beneficiarte de hasta un 40% de descuento en la compra de dispositivos móviles, así que no dudes en aprovecharlo en un día como hoy.

A continuación, te indico algunos de los terminales que puedes llevarte con descuento esta semana en Media Markt. ¡Toma nota y feliz Navidad!

1. iPhone 6S

Es un poco antiguo, pero no tiene nada que envidiarle a los últimos lanzamientos en smartphones. Cuenta con 32 GB de capacidad y tiene una pantalla de 4,5 pulgadas. ¡Llévatelo por sólo 339 euros!

2. Xiaomi Mi A2

Posee una pantalla de 5,9 pulgadas, procesador de 8 núcleos, 4 GB de memoria RAM y hasta 64 GB de almacenamiento. Además, es famoso por su gran calidad fotográfica, la cual es proporcionada gracias a su cámara trasera de 32 megapíxeles y trasera de 20 megapíxeles. Todo esto por sólo 229 euros. ¡Casi nada!

3. Huawei P20

De los tres terminales que te propongo en este artículo, este modelo es el más caro, ya que cuesta 399 euros. No obstante, la relación calidad-precio es inmejorable, ya que te estarías llevando a casa un móvil de 5,8 pulgadas, con potente procesador Kirin 970 con 8 núcleos, 4 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento, lo que significa que no tendrás problema para guardar tus archivos. Además, cuenta con una doble cámara trasera de origen Leica, por lo que tus fotografías tendrán una calidad similar a la que te proporcionaría una cámara réflex. ¿Necesitas algo más?