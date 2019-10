5 motivos por los que querrás tener el nuevo Echo Plus de Amazon en casa

Alexa puede ser mucho más útil de lo que crees A.Á. Jueves, 17 octubre 2019, 13:30

El pasado octubre, Amazon lanzó al mercado español sus cuatro altavoces,

desde entonces seguro que no has parado de escuchar las frases: «Alexa reproduce esta canción. Alexa sube la calefacción. Alexa apunta agua a mi lista de la compra. Alexa léeme las noticias destacadas. ¿Alexa que temperatura hace?». Hablar con un dispositivo ya no nos parece tan disparatado, y es que los asistentes se han convertido en algo muy habitual en nuestro día a día si adquirimos un altavoz inteligente.

Concretamente, aquí os hablamos del Echo Plus, un dispositivo que ofrece un sonido de alta calidad con tecnología Dolby e incorpora un controlador de Hogar digital Zigbee y un sensor de temperatura; con él podrás escuchar música, hacer preguntas, llamar a cualquiera que tenga un dispositivo Echo o la app Alexa, enterarte de las noticias, de los resultados deportivos y de la previsión del tiempo, entre otras funciones.

Su precio actual es de 149,99€, sin embargo, al canjear el código promocional Amazon, disponible en Descuentos Ideal, podrás adquirirlo y aprovechar aun ahorro extra. Estas son las 5 razones que te convencerán:

Explora las posibilidades del hogar digital

El Echo Plus se conecta con dispositivos de Hogar digital, como luces y enchufes, y los controla. Solo tienes que encender el dispositivo y decir «Alexa, detecta mis dispositivos». El Echo Plus detectará y configurará de manera automática los dispositivos para que puedas controlarlos con la voz. Puedes configurar de esta sencilla forma docenas de dispositivos de Hogar digital compatibles que usen Zigbee. El Echo Plus también funciona con cualquier dispositivo que sea compatible con Alexa.

Siempre estará dispuesto a ayudarte

Haz que las tareas domésticas sean más fáciles: usa la voz para configurar temporizadores o añadir elementos a la lista de la compra o la lista de tareas. También puedes enterarte de las noticias, de la previsión del tiempo o del estado del tráfico y preguntar los resultados deportivos, la cartelera de los cines de tu zona o simplemente cualquier curiosidad.

Disfruta de la música

El Echo Plus tiene un altavoz con tecnología Dolby, diseñado para generar un audio de alta calidad. Simplemente pide cualquier canción, artista o álbum en Amazon Music, Spotify, TuneIn y otros servicios de música. Disfruta de la música en diversos dispositivos Echo compatibles que tengas repartidos por tu hogar. También puedes escuchar narraciones de libros, emisoras de radio y mucho más.

Conexión real

Llama a cualquiera que tenga un dispositivo Echo o la app Alexa usando solamente la voz, y utiliza Drop In para conectar con otros dispositivos Echo compatibles que tengas en casa.

Personaliza a Alexa con las Skills

Las Skills son como apps que te ayudan a sacarle el máximo partido al dispositivo. Usa las Skills para jugar al Trivial, para escuchar las noticias o para relajarte escuchando el sonido de la lluvia. Solo tienes que decir «Alexa, quiero empezar a usar Skills».