Los mejores ordenadores de Lenovo para regalar esta Navidad

Aprovecha los descuentos especiales que la firma te ofrece esta semana y consigue algunos dispositivos casi a mitad de precio FRAN JUSTICIA Miércoles, 28 noviembre 2018, 10:06

El 'Black Friday' y el 'Cyber Monday' ya han pasado, lo que significa que el mes de noviembre está a puntito de decirnos adiós, con todo lo que eso significa, entre otras cosas, llega la esperada Navidad. Quiza ante tal cercanía ya te has puesto como loco a buscar los mejores presentes para tus seres queridos, y es que ninguno queremos fallar a los nuestros en estas fechas tan especiales.

Lo mejor para no fallar a la hora de regalar es pedir una lista de deseos a esas personas que hacen tu vida más especial. De esta forma podrás elegir de esa lista los regalos que más te convengan sin que ello signifique que vas a regalar algo que la otra persona no necesita o desea. ¿No te parece una idea genial?

Año tras año, los móviles y los artículos informáticos se colocan entre los más aclamados, por lo que quizá en las listas que recibas figuran algunos de estos dispositivos. Si bien no son productos precisamente baratos, al menos en lo que respecta a los ordenadores, no tendrás porqué gastar un gran importe en su compra. Claro, siempre y cuando hagas uso del cupón descuento Lenovo de Descuentos Ideal. Genial, ¿verdad?

Lenovo es una de las firmas más prestigiosas a la hora de hablar de ordenadores, portátiles y tablets, por lo que prácticamente tienes garantizadas dos cualidades en todos sus dispositivos: eficacia y potente rendimiento. Son muchos los equipos informáticos de Lenovo que puedes conseguir más baratos, ya sea con el cupón que te he mencionado anteriormente o con las grandes ofertas que ponen en marcha grandes almacenes como Carrefour o El Corte Inglés, tiendas online como eBay o Amazon o cadenas de establecimientos especializadas en este sector como pueden ser PcComponentes o Media Markt.

Como te he dicho, las posibilidades son infinitas, pero en concreto esta semana puedes disfrutar en Lenovo de 4 'chollos' que estoy seguro que no querrás dejar escapar. En primer lugar, puedes beneficiarte de un 7% de descuento en una lista de productos seleccionados. Adicionalmente a esta rebaja, también tienes descuentos específicos en diversos dispositivos de Lenovo, por ejemplo, 7% en portátiles ThinkPad L; 10% de descuento en equipos de sobremesa Think Centre o hasta 10% de descuento en estaciones de trabajo Think Station. ¡Casi nada!

Si te fijas, Lenovo no posee únicamente equipos para los usuarios esporádicos, sino también para aquellas personas que trabajan día a día con este tipo de dispositivos como diseñadores gráficos, informáticos, programadores, etc., así como también cuenta con una gran gama de ordenadores 'gaming' con los que satisfarás tu entretenimiento con los mejores títulos del mercado.

Entre los modelos que te recomiendo regalar esta Navidad destacan:

- Portátil Yoga 920 por 1487 euros. Antes 1.511 euros.

- Ordenador 'gaming IdeaPad 330s por 838 euros. Antes costaba 899 euros.

- Portátil Intel de 8ª generación Yoga 530 por 557,07 euros.

Estos son solo algunos de los modelos que puedes conseguir con descuento en Lenovo. Si quieres conocer las principales cualidades y características de los mismos, así como descubrir otros equipos también rebajados, no dudes en echarle un ojo a la página web de la conocida marca, ya que en ella encontrarás todos los detalles de este 'chollazo' con el que regalar ordenadores en Navidad no dejará en bancarrota a tu cartera.